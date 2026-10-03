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Kada je jedan otac iz Srbije seo u automobil, nije mogao ni da sanja da će se ta vožnja završiti susretom koji nikako nije očekivao. Na odredištu ga je dočekao sin kog nije video sedam i po godina.

Snimak emotivnog susreta oca i sina koji se odigrao pre tri godine, objavljen na društvenoj mreži TikTok, prikupio je više od milion i po pregleda.

Kako se vidi na snimku, čovek se vozi u automobilu sa ženom, a onda nailaze na mladića koji stopira pored puta.

U tom trenutku, iznenađeni otac shvata o kome je reč i počinje da viče: "Stani, došao je, stani".

Zagrljaj oca i sina koji se nisu videli sedam i po godina oduševio je i ganuo korisnike društvenih mreža.

"Eksplodiraće mi srce", "Ovo je nešto najlepše kad se dete vrati iz tuđine, a roditelj čezne svakim danom dok ne dođemo", "Ne postoje pare koje ovo mogu da plate, vreme odvojeno od najbližih ne može da se plati", "I kamen bi zaplakao", bili su samo neki od komentara na mrežama.

Kako se pretpostavlja, snimak je nastao pre tri godine u Prokuplju, a sin gospodina iz videa živi u Americi.

Video: Amerikanac koji obožava Srbiju