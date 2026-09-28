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Jedan par iz Amerike je šetajući obalom Tihog okeana pronašao pismo na jeziku koji je njima dvoma nepoznat. Kako ih je pismo zaintrigiralo, saznali su da je u pitanju srpski jezik, te su se na platformi Reddit obratili govornicima našeg jezika da im prevedu njegovu sadržinu.

"Ovo pismo smo našli na obali, da li nam možete pomoći sa prevodom kako bi saznali o čemu se radi. Molim vas", bila je molba para iz Amerike.

U pitanju je oproštajno pismo ćerke preminulom ocu, koje je dirnulo korisnike Reddita, a ovo je njegov sadržaj:

Foto: Printscreen/ Reddit

"Jedini moj, Gigi,

Sada više ne možemo rečima da se volimo, već dušom i srcem kao što smo i uvek.

Najbolji si tata na svetu koji si postojao, a za mene si tu, nisi nigde otišao jer ja sam ti i kroz moje vene teče tvoja dobra krv i ljubav.

Neka ti ovo cveće u okeanu donese moje misli i tugu i sreću, ali i mir! Obećavam da ću ostati ona ista, tvoja najbolja i samo ćes nastaviti da budeš ponosan na svoju ćerku, svog sina.

Nikada te neću preboleti, nikada neću prestati da budem tužna sve dok opet ne budem u tvojim rukicama, što su me uspavljivale i mazile i činile da sam sigurna. Čuvaj mi mamu, voli je i ljubi je od mene i baku Grozdu i kumu Vericu i prabaku i pradeku. Momu mi zagrli, Ančicu, Slobu i druge koje sam volela i koji su mene voleli.

Voli te tvoja Ančica."

Pored prevoda za koji je ovaj par zamolio, bilo je mnogo komentara Srba koji su se složili da pismo treba da se vrati u okean.

”To je oproštajno pismo preminulom ocu. Mislim da bi trebalo da ga vratite nazad u more, veoma je lično.” ”Bože, ovo je najtužnija poruka u boci koju sam pročitala do sada.” ”Drago mi je da ste pronašli i postavili pismo, jer ste mi ulepšali jutro. Nadam se da ćete pismo vratiti u okean kako bi moglo da nastavi svoj put”, bili su neki od komentara ljudi koji su pročitali pismo ove Srpkinje.

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