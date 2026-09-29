Slušaj vest

Grickanje noktiju mnogima je nervozna navika o kojoj gotovo da i ne razmišljaju. Nokti stradaju, koža oko njih pocrveni, pojavi se poneka bolna zanoktica i sve obično prođe za nekoliko dana. Upravo tako je godinama razmišljala i 21-godišnja Gabrijela „Gabi“ Svjerževski, sve dok jedna naizgled bezazlena ranica početkom februara nije prerasla u infekciju zbog koje su lekari morali hitno da je operišu i proveravaju da li će uspeti da joj sačuvaju prst.

Gabi nokte gricka od osme godine. Tokom detinjstva i kasnije navika joj je povremeno donosila bolne prste i upaljene zanoktice, ali nikada ništa zbog čega bi ozbiljno brinula. Zbog toga ni 6. februara, kada je primetila novu zanokticu, nije odmah pomislila da se događa nešto neobično.

Gabi Svjerževski pokazuje teško inficirani prst nakon komplikacija povezanih sa grickanjem noktiju Foto: Printscreen/TikTok/gabbyswierzewski_

Ovog puta, međutim, bol je bio mnogo jači.

- Sve je počelo 6. februara kao obična zanoktica, ali je bol bila mnogo jača nego inače. Pošto mi se to često dešava, mislila sam da će proći samo od sebe, kao i svaki put do sada - ispričala je za magazin „People“.

Već narednog dana postalo je jasno da neće proći tako lako. Prst joj je naglo otekao i pocrveneo, a bol se pojačavao. Četiri dana kasnije, 10. februara, otišla je kod lekara, gde je dobila antibiotik i mast zbog sumnje na infekciju. Terapija, međutim, nije donela poboljšanje.

Prst je postao ljubičast, a antibiotici nisu pomagali

Gabi Svjerževski pokazuje teško inficirani prst nakon komplikacija povezanih sa grickanjem noktiju Foto: Printscreen/TikTok/gabbyswierzewski_

Dva dana kasnije Gabi je ponovo potražila pomoć, ovog puta u urgentnom centru koji se bavio problemima sa noktima. Lekari su pokušali da otvore apsces i naprave rez ispod nokta kako bi infekcija mogla da se drenira.

- Nažalost, ništa nisu uspeli da izvuku osim krvi, pa su mi na kraju prepisali još jači antibiotik - ispričala je.

Ni druga terapija nije zaustavila pogoršanje. Do Dana zaljubljenih Gabi je, uprkos jakom bolu, nastavila da radi duge smene kao menadžerka restorana. Kada je te večeri skinula zavoj, prst joj je bio tamnoljubičast i snažno je pulsirao. Ipak, odradila je još jednu smenu.

Tek 16. februara više nije mogla da izdrži.

- Probudila sam se plačući. Bol je bila toliko jaka da sam imala osećaj da ću se onesvestiti - prisetila se.

U pola sedam ujutru sama se odvezla u hitnu službu. Lekari su je odmah primili, zasekli prst i ispraznili nekoliko apscesa nalik cistama. Ali ni posle toga otok nije splasnuo dovoljno da bi mogli da budu mirni. Poslata je specijalisti za šaku.

Gabi Svjerževski pokazuje teško inficirani prst nakon komplikacija povezanih sa grickanjem noktiju Foto: Printscreen/TikTok/gabbyswierzewski_

„Najgori slučaj koji sam videla kod tako mlade osobe“

Tada je prvi put čula koliko je situacija ozbiljna. Prema njenim rečima, specijalistkinja joj je rekla da je to najgori slučaj koji je videla kod tako mlade osobe.

Samo tri dana kasnije, 19. februara, završila je na hitnoj operaciji pod opštom anestezijom. Hirurzi su napravili rez dug oko dva centimetra kako bi detaljno očistili inficirano tkivo. Uzorci su poslati na analizu, a rađene su i krvne pretrage kako bi se utvrdilo da li se infekcija proširila sve do kosti.

U tom trenutku više nije bilo pitanje samo hoće li izgubiti nokat. Postojala je i mogućnost da, ako se infekcija bude širila i ne bude mogla da se zaustavi, izgubi deo prsta.

„Nisam znala da grickanje noktiju može da napravi ovakav problem“

Posle svega kroz šta je prošla, Gabi sada pokušava da se odrekne navike koja je prati više od decenije. Ranije je već pokušavala da prestane. Kao devojčica koristila je lak gorkog ukusa, kasnije je pokušala i sa akrilnim noktima, ali bi se svaki put vratila grickanju.

Sada kaže da na sve to gleda potpuno drugačije.

- Čini mi se da mnogo ljudi nije znalo da grickanje noktiju može da napravi ovako veliki problem, uključujući i mene - rekla je.

Video: Sređivanje noktiju i zanoktica