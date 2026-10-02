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Rut Talija Sajas Sančez imala je samo 19 godina kada je 2012. godine sela u studio peruanske verzije emisije "Trenutak istine". Delovala je kao sasvim obična studentkinja iz skromne porodice, devojka koja pokušava da završi fakultet i pronađe svoje mesto u životu. U publici su sedeli njeni roditelji i tadašnji dečko Brajan Romero Leiva, a niko nije mogao da pretpostavi da će pitanja postavljena pred kamerama otvoriti niz događaja koji će se završiti njenim ubistvom.

Rut Talija Sajas Sančez - ubijena nakon učešća u emisiji Trenutak istine Foto: Printscreen/Youtube

Emisija je počela bezazleno. Rut je odgovarala na pitanja o školi, izgledu i porodici, a publika je reagovala osmesima i aplauzima. Kako je kviz odmicao, pitanja su postajala sve intimnija, a atmosfera sve neprijatnija. Ono što je u početku delovalo kao televizijska zabava pretvorilo se u javno razotkrivanje stvari koje njena porodica i partner do tada nisu znali.

Roditelji tek pred kamerama saznali kako zarađuje novac

Rut je porodici govorila da studira i radi u kol-centru kako bi mogla da pokrije troškove fakulteta. Njeni roditelji nisu imali dovoljno novca da joj finansiraju studije, a ona je bila prva osoba u porodici koja ih je uopšte upisala.

Rut Talija Sajas Sančez Foto: printscreen/youtube/ Nick Crowley

U emisiji je, međutim, priznala da priča o kol-centru nije bila istinita. Otkriveno je da radi kao egzotična plesačica u noćnom klubu, što je za njene roditelje predstavljalo potpuni šok.

Pokušala je da im objasni da joj je novac bio potreban zbog studija i da posao koji radi ne podrazumeva ono što su oni u prvom trenutku pomislili. Ipak, najteža pitanja tek su dolazila.

Pogledajte u galeriji fotografije Rut Talije Sajas Sančez:

1/6 Vidi galeriju Rut Talija Sajas Sančez Foto: Printscreen/Youtube

Pitanje o dečku napravilo neprijatnu tišinu

Voditelj je zatim pitao Rut da li je sa tadašnjim partnerom samo dok ne pronađe nekoga "boljeg". Odgovorila je potvrdno.

Objasnila je da joj je sa Brajanom lepo i da ga smatra dobrim i privlačnim mladićem, ali da ga ne vidi kao čoveka za kog će se jednog dana udati. Govorila je o tome da kod njega ne vidi dovoljno ambicije ni perspektive.

Atmosfera je postala još neprijatnija kada je voditelj Brajana pitao čime se bavi. On je odgovorio da radi kao taksista, dok su kamere beležile njegovu vidnu nelagodu.

Poslednje priznanje bilo je najteže

Najveći šok usledio je kada je Rut dobila pitanje da li je ikada primila novac u zamenu za intimne odnose.

Dečko Rut Talije Sajas Sančez Foto: printscreen/youtube/ Nick Crowley

Odgovorila je da jeste.

Njena majka je pred kamerama prekrila lice rukama, dok je Rut pokušala da objasni da je takvu ponudu dobila dok je radila u noćnom klubu i da je na nju pristala dva puta jer je njenoj porodici bio potreban novac.

Nakon tog priznanja odlučila je da ne nastavlja dalje i napustila je emisiju sa osvojenim iznosom od oko 5.700 dolara, što je tada predstavljalo izuzetno veliku sumu u odnosu na prosečna primanja u Peruu.

Roditelji Rut Talije Sajas Sančez nakon saznanja čime im se ćerka bavi Foto: printscreen/youtube/ Nick Crowley

Kada je emisija završena, pritrčala je majci, pala na kolena i zagrlila je, izvinjavajući se zbog svega što je porodica upravo saznala.

Mesec dana kasnije Rut je nestala

Nakon emitovanja emisije, njen život više nije bio isti. Priča o njoj širila se peruanskim medijima, a detalji koje je ispričala pred kamerama postali su javna stvar.

Otprilike mesec dana kasnije Rut je nestala.

Rut Talija Sajas Sančez Foto: printscreen/youtube/ Nick Crowley

Njena majka molila je policiju i medije da pomognu u potrazi, a fotografija mlade studentkinje pojavljivala se na televizijama širom zemlje. U delu medijskih izveštaja predstavljana je kroz ono što je priznala u emisiji, pa je gotovo čitav njen identitet sveden na najintimniji deo njenog života.

Dva meseca nakon nestanka, potraga je dobila tragičan kraj.

Telo pronađeno u bunaru

Rutino telo pronađeno je na dnu bunara na imanju ujaka njenog bivšeg dečka Brajana. Bilo je zatrpano kamenjem i građevinskim materijalom. Policija je ubrzo uhapsila Brajana i njegovog ujaka.

Rut Talija Sajas Sančez - ubijena nakon učešća u emisiji Trenutak istine Foto: Printscreen/Youtube

Kada su istražitelji počeli da izvlače telo, porodici je rečeno da je možda pronađena Rut, ali im u prvom trenutku nije saopšteno da je mrtva. Njen otac i sestra stigli su na mesto događaja i tamo saznali šta se dogodilo.

Jedan od najpotresnijih trenutaka usledio je kada je Rutina majka za smrt ćerke saznala od novinarke koja je došla pred njena vrata.

- Moje saučešće - rekla joj je novinarka.

Pogledajte u galeriji reakciju porodice na smrt ćerke:

1/5 Vidi galeriju Dečko je ubio posle njenog učestvovanja u emisiji "Trenutak istine" Foto: printscreen/youtube/ Tuteve ATV

Majka ju je zbunjeno gledala, ne shvatajući o čemu govori. Kada je postalo jasno da porodica još nije obaveštena, novinarka joj je saopštila:

- Gospođo, našli su vašu ćerku. Mrtva je.

Prizor je emitovan na peruanskoj televiziji i kasnije izazvao brojne polemike o granici između izveštavanja i pretvaranja tragedije u televizijski spektakl.

Brajan priznao da ju je ubio, ali sud nije poverovao njegovoj verziji

Na suđenju je Brajan rekao da je Rut pozvao na razgovor zbog svega što se dogodilo posle emisije. Tvrdio je i da mu je navodno obećala deo osvojenog novca.

Prema njegovoj verziji, pili su vino, zatim otišli u kuću, gde je došlo do svađe. Tvrdio je da ga je Rut vređala i da je tada izgubio kontrolu. Rekao je da ju je uhvatio za vrat i davio dok nije prestala da reaguje, a zatim telo ostavio u kupatilu. Sutradan je, prema sopstvenom priznanju, pozvao ujaka, nakon čega su telo odneli na njegovo imanje i bacili ga u bunar.

Sud, međutim, nije prihvatio niz detalja iz njegove odbrane.

Dečko Rut Talije Sajas Sančez Foto: printscreen/youtube/Fusgo

Veštaci su osporili njegovu tvrdnju o tome koliko je davljenje trajalo, a nije dokazano ni da je između njih postojao dogovor o podeli novca koji je Rut osvojila u emisiji. U njenom organizmu pronađene su i psihoaktivne supstance, ali u tadašnjim medijskim izveštajima nije precizirano o kojim je supstancama reč.

Sud je zaključio da je zločin bio planiran, a Brajan je osuđen na 35 godina zatvora.

Porodica tvrdila da nikada nisu verovali Brajanu

Rutini roditelji kasnije su govorili da Brajana nikada nisu smatrali dobrim izborom za svoju ćerku. Tvrdili su da razlog nije bilo njegovo siromaštvo niti činjenica da je radio kao taksista, već njihov utisak o njegovom karakteru.

Rut je, međutim, prema njihovim rečima, dugo branila partnera i govorila da ima "srce od zlata".

Da li je emisija imala deo odgovornosti?

Hapšenje dečka Rut Talije Sajas Sančez Foto: printscreen/youtube/Fusgo

Nakon ubistva otvoreno je i pitanje uloge emisije "Trenutak istine". Peruanski državni tužilac Hoze Pelaez rekao je da će se ispitati da li je televizijski program mogao na bilo koji način da doprinese događajima koji su usledili.

- Istraga će utvrditi da li postoji neki stepen odgovornosti, iako mi se čini da bi to bila odgovornost koja ne bi imala uzročno-posledične veze - rekao je on lokalnim novinarima.

Rutina porodica nije tvrdila da je emisija izazvala njenu smrt, ali je slučaj ipak otvorio ozbiljnu raspravu o tome koliko daleko televizija sme da ide kada privatni život običnih ljudi pretvara u zabavni sadržaj.

Predsednica peruanskog Saveta za radio i televiziju Roza Marija Alfaro tada je upozorila na širu praksu u medijima.

Rut Talija Sajas Sančez - ubijena nakon učešća u emisiji Trenutak istine Foto: Printscreen/Youtube

- Mislim da postoji izražena tendencija u našim medijima da jake i teške vesti pretvore u emisiju kako bi svi mogli da ih vide - rekla je ona.

Voditelj Beto Ortiz odbacio je kritike da je program odgovoran za ono što se kasnije dogodilo.

- Ono što rade je davanje alibija braniocima bezdušnog zločinca, jer mu time umanjuju odgovornost govoreći da televizija stvara monstrume - rekao je.

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