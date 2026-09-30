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Žena iz Ohaja koja boluje od raka podnela je tužbu protiv bolnice Selby General nakon što joj je hirurg navodno greškom amputirao zdravu nogu. Zbog tog propusta na kraju je ostala bez oba donja uda.

Šeron Džeks je 19. septembra 2025. primljena u bolnicu u Marijeti zbog amputacije desne noge ispod kolena. Međutim, nakon zahvata se probudila i otkrila da joj je amputirana leva noga. Ta informacija stoji u tužbi na 32 stranice do koje je došao portal WBNS. Lekari su kasnije morali da amputiraju i desnu nogu, koja je prvobitno i trebalo da bude operisana, pa je Džeks ostala bez oba uda.

"Amputirali su mi zdravu nogu"

"Otišla je na operaciju, a kad se probudila, videla je da su joj uklonili pogrešnu nogu", izjavio je njen advokat Bred Lejn. "To je, očito, potpuno neobjašnjivo."

Džeks je 15. septembra podnela tužbu protiv hirurga, ostalih članova operacionog tima i bolnice. Tužba ih tereti za "potpuni izostanak osnovnih bezbendosnih procedura". Njen advokat je u saopštenju za medije istakao kako "jednostavno nema izgovora" za ono što se dogodilo.

Tužba sadrži devet tačaka, među kojima su teški nemar, nesavesno postupanje i korporativni nemar. Šeron Džeks traži odštetu za sadašnje i buduće medicinske troškove, pretrpljenu bol, duševne boli, trajni invaliditet i gubitak kvaliteta života.

Hirurg označio pravu nogu, ali operisao pogrešnu?

Advokat Lejn tvrdi da je do greške došlo zbog propusta više medicinskih stručnjaka. Iz medicinske dokumentacije vidljivo je da je hirurg pre operacije ispravno označio nogu predviđenu za amputaciju, ali je uprkos tome uklonjen pogrešan ud. "Oznaka je i dalje bila na pravoj nozi nakon što su joj uklonili pogrešnu", rekao je Lejn.

Prema navodima iz tužbe, medicinski tim je pre zahvata sproveo dve bezbednosne provere, takozvane "time-oute". Svrha tih provera je potvrda identiteta pacijenta, planirane operacije i tačnog mesta zahvata pre prvog reza. "Svaka osoba u toj operacionoj sali odgovorna je za tu proveru. To uključuje lekara, osoblje, medicinske sestre i anesteziologa. U dokumentaciji stoji da je to učinjeno dvaput, a gospođi Džeks ipak nedostaje noga koju nisu smeli da diraju", naglasio je Lejn.

Operacija na pogrešnom delu tela smatra se jednim od najtežih medicinskih propusta. U zdravstvenoj industriji takvi slučajevi se klasifikuju kao "događaji koji nikada ne smeju da se dogode". "To ne bi smelo da se dešava u medicini. Nigde. Čak ni u veterinarskoj praksi", dodao je advokat.

Bolnica: Odgovorni su sankcionisani

Bolnica Selby General je u izjavi za portal WBNS potvrdila da se u septembru 2025. odigrao "nepoželjni hirurški događaj". Navode da je tim odmah reagovao kako bi zbrinuo pacijentkinju i pružio podršku njenoj porodici.

"Naša interna revizija potvrdila je da je ovaj događaj mogao da se izbegne i da se nisu poštovale predviđene procedure u operacionoj sali. Odgovorne osobe snosile su posledice i više ne rade na svojim pozicijama", stoji u saopštenju bolnice.

Iz bolnice su napomenuli da su sarađivali s Ministarstvom zdravstva Ohaja, koje je potvrdilo da su njihovi hirurški protokoli bezbedni i efikasni. Dodali su i da su uvedene korektivne mere u celoj organizaciji kako bi se sprečilo ponavljanje slične situacije.

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