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Sa dolaskom lepog vremena, terase širom Španije počinju da se pune. Za mnogim stolovima neizostavni su pivo ili „tinto de verano“, popularno letnje piće od crnog vina i gaziranog napitka, uz neki aperitiv.

Ipak, jedan slučaj privukao je veliku pažnju. Radnica je dobila otkaz nakon što je viđena kako tokom večere pije „tinto de verano“, ali je sud naknadno odlučio da joj pripada 24.000 evra na ime naknade nematerijalne štete.

ilustracija Foto: Chris T Pehlivan / Alamy / Profimedia

Sve je počelo bolovanjem zbog dijabetesa

Radnica je od marta 2022. godine bila zaposlena u jednoj pivnici. U oktobru iste godine otvorila je bolovanje zbog privremene sprečenosti za rad usled dijabetesa, da bi u januaru 2023. godine njeno odsustvo bilo okarakterisano kao dugotrajno.

Nakon što je saznala za njeno zdravstveno stanje i produženo bolovanje, kompanija ju je kontaktirala putem WhatsAppa i predložila joj sporazumni raskid radnog odnosa.

Kao razlog su naveli finansijski teret njenog odsustva, tvrdeći da ih njeno bolovanje košta oko 700 evra mesečno.

Dobila otkaz jer je viđena kako pije

Samo nedelju dana kasnije, kompanija joj je uručila disciplinski otkaz. Kao razlog navedeno je to što je radnica viđena kako večera i pije „tinto de verano“.

Poslodavac je tvrdio da je takvo ponašanje bilo nespojivo sa njenom bolešću i da predstavlja kršenje načela dobre vere u radnom odnosu. Kompanija je takođe smatrala da njeno ponašanje može da ukaže na to da je bolovanje neopravdano produženo.

Slučaj je dospeo pred Sud za radne sporove broj 1 u Mursiji, koji je prvobitno zaključio da je otkaz nezakonit, ali ga nije proglasio ništavim.

Sud je tada naložio kompaniji da radnicu vrati na posao ili joj isplati 1.335,18 evra naknade.

Bolovanje Foto: Shutterstock

Viši sud otkrio šta je, prema porukama, bio pravi razlog

Ni kompanija ni radnica nisu bile zadovoljne prvostepenom presudom, pa su obe uložile žalbu Višem sudu pravde Mursije (TSJM).

Kompanija je tražila da otkaz bude proglašen opravdanim, dok je radnica želela da bude proglašen ništavim.

Viši sud pravde Mursije zaključio je da su razlozi navedeni u otkazu zapravo bili izgovor, dok je pravi motiv, prema oceni suda, bio finansijski trošak njenog dugotrajnog bolovanja.

Kao posebno važan dokaz sud je uzeo u obzir poruke koje je kompanija slala radnici, u kojima se pominjao mesečni trošak od oko 700 evra. Zbog toga je sud naložio kompaniji da odmah vrati radnicu na posao i isplati joj 24.000 evra na ime nematerijalne štete.

Ipak, presuda još nije pravosnažna i protiv nje je moguće podneti žalbu Vrhovnom sudu Španije.

(Kurir.rs/As.com)