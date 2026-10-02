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Džipsi Rouz Blančard oglasila se nakon smrti bivšeg partnera, Kena Urkera, koji je preminuo juče, i ekskluzivno za magazin People otkriva da je uzrok smrti verovatno bilo predoziranje.

"Ne znam da li je to bilo namerno ili ne. U poslednje vreme nije bio dobrog mentalnog zdravlja", rekla je i navela da je Urker preminuo u svom krevetu, u kući u Rejslendu, u Luizijani.

"U šoku sam. Ne mogu da razmišljam. Vrištala sam dok me grlo nije zabolelo", istakla je.

Ken Urker je pronađen mrtav u kući u Luizijani u četvrtak, 1. oktobra, na dan kada je punio 34 godine, potvrdio je izvor blizak porodici.

Kancelarija šerifa okruga Lafurš saopštila je da su policajci izašli na lice mesta u Rejslendu oko 18:15 h pa su po dolasku zatekli beživotno telo. Iz kancelarije šerifa navode da je istraga o Urkerovoj smrti u toku.

Džipsi Rouz Blančard je opisala Kena Urkera kao posvećenog oca njihove ćerke Aurore i kao ljubav svog života.

Džipsi i Ken Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

"Ken je bio divan otac i čovek koga su mnogi duboko voleli. Zauvek će biti moja srodna duša i moja ’crvena nit’ – veza koju vreme, udaljenost, pa čak ni smrt, nikada ne mogu da izbrišu", napomenula je.

Kako je istakla, Ken Urker je tokom njihove veze bio izložen velikoj pažnji javnosti i uznemiravanju na internetu.

"Ken je trpeo nezamisiv nivo pažnje javnosti i neprestano onlajn zlostavljanje na društvenim mrežama, uključujući TikTok i Reddit. Okrutnost kojoj je bio izložen je nešto što nijedno ljudsko biće ne bi trebalo da trpi. Verujem da je ogroman teret te pažnje i uznemiravanja duboko uticao na njega i nadam se da će njegova smrt poslužiti kao podsetnik da se iza svakog ekrana, svakog naslova i svakog komentara krije stvarna osoba".

Blančard želi da njena ćerka zna kakav je njen tata bio, zaista, a ne kroz prizmu komentara na internetu. "Iznad svega, Ken je voleo našu ćerku Auroru. Ona je prelepi odraz njegovog nepokolebljivog duha i kroz nju će deo njega zauvek ostati sa nama. Pobrinuću se da odraste znajući koliko ju je otac duboko voleo i kakav je zapravo bio – mimo onoga što su stranci na internetu odlučili da govore o njemu". Zamolila je za privatnost ljudi koji su bili najbliži Urkeru.

Džipsi i Ken Foto: Mega / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Ne postoje reči kojima se može opisati dubina ovog gubitka. Molim za privatnost i saosećanje prema našoj ćerki, našim porodicama i svima koji tuguju za Kenom u ovom izuzetno bolnom trenutku. Mnogo će nam nedostajati, zauvek ćemo ga voleti i nikada ga nećemo zaboraviti", poručlila je.

Veza između Urkera i Blančard počela je mnogo ranije pre nego što su postali roditelji. Njih dvoje su se upoznali dok je Džipsi Rouz služila zatvorsku kaznu zbog ubistva svoje majke, Di Di Blančard. Urker ju je zaprosio u oktobru 2018. godine, i iako su kasnije raskinuli veridbu, ponovo su se pomirili u avgustu 2019.

Par je na kraju proveo nekoliko godina razdvojen. Tokom tog perioda, Blančard se udala za Rajana Andersona, od kog se kasnije razišla. Objavila je da se rastaje od Andersona četiri meseca nakon što je puštena iz zatvora u decembru 2023. godine.

Blančard i Urker su obnovili vezu u aprilu 2024. godine. Osam meseci kasnije, dobili su ćerku, Auroru Rejnu Urker. Rastali su se pre dve nedelje.

(Kurir.rs/Žena)

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