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Elis Lima Karneiro stekla je veliku podršku na društvenim mrežama zbog svoje borbe sa retkim sindromom starenja. Vest o njenoj smrti prenosi TMZ. A da se desila tragedija, saopšteno je na Instagram stranici gde su bili dokumentovani detalji te borbe.

Preminula je pre dva dana, a preko Instagrama je upućen poziv za bdenje u subotu u kapeli u Boa Visti, nakon čega će se održati sahrana.

Poziv za sahranu je otvoren za sve ljude koji žele da podrže porodicu tokom teškog vremena, ističe se u saopštenju.

Elis je imala više od 1,5 miliona pratilaca na društvenim mrežama i dokumentovala je svoj život dok se nosila sa izazovima Hačinson-Gilfordovog progerijskog sindroma, retke bolesti koja izaziva prerano starenje kod dece.

Stanje koje je fatalno je izuzetno retko. Prema procenama, od ove bolesti oboli jedna osoba na četiri miliona ljudi.

I Elisina sestra bliznakinju po imenu Eloa takođe boluje od ovog sindroma. Njihov stariji brat Giljerme Lago rekao je lokalnom mediju g1 da veruje da je njegova sestra ostavila za sobom mnogo veće nasleđe nego što je on mogao i da zamisli dodajući: "Dotakla je mnoge ljude, učinila je retke bolesti vidljivim i pokazala da je, čak i u tako kratkom životu, moguće ostaviti za sobom ogromnu priču".

(Kurir.rs/Žena)

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