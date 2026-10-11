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Jedna od najpoznatijih članica ozloglašenog kulta Čarlsa Mensona, Patriša Krenvinkel, mogla bi uskoro da izađe na slobodu nakon više od pola veka provedenog iza rešetaka. Danas 78-godišnja Krenvinkel osuđena je zbog saučesništva u brutalnim ubistvima sedmoro ljudi, među kojima je bila i holivudska glumica Šeron Tejt, koja je u trenutku smrti bila u osmom mesecu trudnoće.

Kalifornijska komisija za uvslovni otpust u utorak je odobrila njeno prevremeno puštanje na slobodu, ali konačna odluka još nije donesena.

Patriša Krenvinkel Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

"Sve odluke o odobravanju uslovnog otpusta predstavljaju preporuke i postaju konačne tek nakon temeljne i sveobuhvatne provere koju sprovode Odbor za saslušanja o uslovnom otpustu i guverner", saopštilo je kalifornijsko Odeljenje za zatvorski sistem i rehabilitaciju.

O njenoj sudbini sada će odlučivati guverner Kalifornije Gevin Njusom, koji ima pravo da poništi odluku komisije. Njusom je već prošle godine sprečio njen izlazak na slobodu, uz obrazloženje da nije pokazala dovoljno razumevanja za okolnosti koje su dovele do njenih zločina.

Protiv puštanja Krenvinkel na slobodu protivi se i Kabinet okružnog tužioca Los Anđelesa, čiji su predstavnici najavili da će od guvernera zatražiti da je zadrži iza rešetaka.

Patriša Krenvinkel imala je samo 19 godina kada se pridružila ozloglašenoj "Porodici Menson", kultu koji je predvodio Čarls Menson. Upravo su pripadnici te grupe u avgustu 1969. godine počinili jedan od najstrašnijih zločina u istoriji Holivuda.

Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

U noći 8. avgusta upali su u kuću glumice Šeron Tejt, supruge reditelja Romana Polanskog, i brutalno ubili nju i još četvoro ljudi. Među žrtvama bili su naslednica bogate porodice Ebigejl Folger, frizer Džej Sebring, scenarista Vojćeh Frikovski i 18-godišnji Stiven Perent.

Krenvinkel je tokom suđenja priznala da je progonila Ebigejl Folger, a zatim ju je izbola više od dvadeset puta.Priznala je i da je krvlju žrtava ispisivala poruke na zidovima kuće, među kojima je bila i ona "Death to Pigs", odnosno "Smrt svinjama".

U galeriji pogledajte fotografije glumice Šeron Tejt, koju su ubili sledbenici kulta Čarlsa Mensona:

1/6 Vidi galeriju Šeron Tejt ubili su članovi sekte u 8. mesecu trudnoće Foto: THA / Alamy / Profimedia, CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, COLUMBIA PICTURES - Album / Album / Profimedia

Krvavi pir se nije završio te noći. Već sledeće večeri Mensonovi sledbenici, među kojima je bila i Krenvinkel, ubili su imućnog trgovca Lena Labijanku i njegovu suprugu Rouzmeri u njihovom domu u Los Anđelesu.

Zbog tih zločina je Krenvinkel je prvobitno osuđena na smrt, ali nakon promene kalifornijskog zakonodavstva o smrtnoj kazni 1972. godine kazna joj je preinačena u doživotni zatvor.

Čarls Menson, vođa „Mensonove porodice“, osuđen zbog ubistava i organizovanja zločina 1969. godine Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Njenom mogućem izlasku na slobodu već godinama se oštro protivi Debra Tejt, sestra ubijene Šeron Tejt. Ona je još pre deset godina pokrenula internet peticiju u kojoj je podsetila na brutalnost zločina i ponašanje Krenvinkel tokom suđenja.

"Priznala je da to nije bila direktna naredba Čarlsa Mensona ni bilo koga drugog. Bila je to njena lična ideja. Ta žena se godinama smejala u sudnici dok se govorilo o ubistvima i nije pokazala nimalo kajanja. Društvo ne može da dozvoli da se na slobodu vrati serijski ubica koja je počinila tako strašna, jeziva i nasumična ubistva", poručila je Debra Tejt.

U galeriji pogledajte fotografije brutlano ubijene glumice Šeron Tejt i Romana Polanskog:

1/5 Vidi galeriju Roman Polanski, Šeron Tejt Foto: Profimedia

S druge strane, advokati Krenvinkel tvrde da se tokom decenija provedenih u zatvoru promenila, te da je prošla brojne terapije i grupna savetovanja. Ističu i da je kao vrlo mlada devojka bila izložena Mensonovoj manipulaciji i zlostavljanju.

Njen advokat Kit Votli pozdravio je odluku komisije, smatrajući je dokazom da se rehabilitacija zatvorenika ipak može prepoznati.

Čarls Menson, vođa „Mensonove porodice“, osuđen zbog ubistava i organizovanja zločina 1969. godine Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

"U vreme kada su odluke o uslovnom otpustu sve više podložne političkim uticajima, ovo otkriće pruža tračak nade: dokaz da Odbor može da poštuje zakon, prepoznaje decenije rehabilitacije i donosi odluke utemeljene na dokazima. Guverner sada mora da poštuje te odluke i dozvoli Pat da se vrati kući", izjavio je Votli.

Ako Njusom ponovo poništi odluku o uslovnom otpustu, Krenvinkel bi novo saslušanje trebala da dobije u roku od 18 meseci.

Čarls Menson Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

Inače, još jedna članica Mensonovog kulta, Lesli van Hauten, puštena je na slobodu 2023. godine nakon što je sud poništio guvernerovu odluku kojom joj je prethodno odbijen uslovni otpust.

Čarls Menson preminuo je u zatvoru u novembru 2017. godine, a Patriša Krenvinkel danas je najduže zatvorena žena u kalifornijskom zatvorskom sistemu.

Više od pet decenija nakon ubistava koja su šokirala svet, mogućnost njenog izlaska na slobodu ponovo je otvorila bolno poglavlje holivudske istorije i izazvala protivljenje porodica žrtava.

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