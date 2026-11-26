Mario iz Hercegovine na svom seoskom imanju, gde se nakon povratka iz Nemačke bavi uzgojem magaraca i konja

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Dok mnogi sa Balkana i dalje pakuju kofere u potrazi za boljim životom u Nemačkoj, Mario iz Hercegovine odlučio je da krene u suprotnom smeru. Posle 14 godina provedenih u inostranstvu, gde je radio u građevinarstvu, vratio se u rodni kraj i deo zarađenog novca uložio u uzgoj magaraca i konja. Njegova odluka izazvala je nevericu među poznanicima, ali on danas, kako kaže, konačno ima život kakav je priželjkivao.

Mario je rodni dom napustio sa svega 17 godina, kada je otišao da radi u Hrvatsku, a 2012. godine preselio se u Nemačku. Tada je bio uveren da je odlazak u inostranstvo trajno rešenje i da se nikada neće vratiti. Međutim, godine provedene na građevini promenile su njegov pogled na život, novac i uspeh.

Mario iz Hercegovine na svom seoskom imanju, gde se nakon povratka iz Nemačke bavi uzgojem magaraca i konja Foto: Youtube/Glas Hercegovine

U razgovoru za „Glas Hercegovine“ otvoreno je govorio o razlozima zbog kojih je odlučio da napusti Nemačku, ali i o svakodnevici koja se uglavnom svodila na odlazak na posao i povratak kući.

„U Nemačkoj pereš samo pidžamu i radne pantalone“

Iako mu je rad u inostranstvu omogućio da stekne finansijsku sigurnost i uštedi novac za pokretanje sopstvenog posla, Mario je vremenom shvatio da mu takav način života više ne odgovara.

- U Nemačkoj pereš samo pidžamu i radne pantalone. Znači, ostala odeća nije potrebna - slikovito je opisao svoju svakodnevicu.

Visoki životni troškovi, naporan posao i nedostatak slobodnog vremena bili su među razlozima zbog kojih je sve ozbiljnije razmišljao o povratku u Hercegovinu.

Mario iz Hercegovine na svom seoskom imanju, gde se nakon povratka iz Nemačke bavi uzgojem magaraca i konja Foto: Youtube/Glas Hercegovine

- Nemačka više nije što je bila - rekao je Mario, priznajući da svojevremeno nije mogao ni da zamisli da će ponovo živeti u rodnom selu.

Početkom ove godine doneo je konačnu odluku. Novac koji je godinama zarađivao na nemačkim gradilištima odlučio je da uloži u nešto prema čemu gaji ljubav još od detinjstva.

Kada je rekao čime će se baviti, mislili su da je poludeo

Umesto građevinskih mašina, radnih odela i svakodnevne žurbe, Marija danas okružuju magarci, konji, ovce i druge domaće životinje.

Na svom imanju trenutno ima 16 magaraca i sedam konja, uređuje štale i priprema prostor za proširenje farme. Međutim, njegovi planovi znatno su ambiciozniji. Želja mu je da jednog dana ima čak 100 magaraca i pokrene ozbiljnu proizvodnju magarećeg mleka.

Mario iz Hercegovine na svom seoskom imanju, gde se nakon povratka iz Nemačke bavi uzgojem magaraca i konja Foto: Youtube/Glas Hercegovine

Kada su ga pitali kako je okolina reagovala na njegovu odluku da posle toliko godina rada u Nemačkoj započne život stočara, odgovorio je bez mnogo razmišljanja:

- Da sam poludeo.

Ipak, mišljenje drugih nije ga pokolebalo. Za razliku od vremena provedenog u inostranstvu, danas radi posao koji ga istinski ispunjava.

- Radim sve za sebe. Za svoju dušu - istakao je.

Pored proizvodnje magarećeg mleka, Mario razmišlja i o izradi krema na njegovoj bazi, a ukoliko farma bude dovoljno razvijena, voleo bi da se oproba i u proizvodnji magarećeg sira.

Vratio se u selo iz kojeg je otišlo 80 odsto stanovništva

Mario iz Hercegovine na svom seoskom imanju, gde se nakon povratka iz Nemačke bavi uzgojem magaraca i konja Foto: Youtube/Glas Hercegovine

Posebnu težinu njegovoj odluci daje činjenica da se vratio u sredinu koju je, prema njegovoj proceni, napustilo oko 80 odsto stanovnika. Brojne kuće u njegovom rodnom selu danas su prazne, dok njihovi vlasnici žive i rade u Nemačkoj, Austriji i Švajcarskoj.

Mario, međutim, upravo tu vidi priliku za razvoj sopstvenog posla.

Pored stočarstva, namerava da razvija seoski turizam, organizuje jahanje i omogući posetiocima, naročito deci, da provode vreme sa životinjama i upoznaju život na selu.

- Želim neku priču drugačiju da napravim, ali to ćemo videti. Vreme će pokazati da li će sve uspeti ili neće - kaže Mario.

Među životinjama zaboravlja na sve probleme

Ljubav prema životinjama nasledio je od porodice koja se tokom njegovog detinjstva bavila stočarstvom. Iako ga je život kasnije odveo u sasvim drugom profesionalnom smeru, tu želju nikada nije izgubio.

Danas najviše uživa u trenucima koje provodi na imanju, posmatrajući konje i magarce dok pasu. Upravo tada mu je, kako kaže, „glava isključena od svega, od svih problema“.

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