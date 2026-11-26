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"Potpuno sam sam na ovom svetu. Ne znam ko sam. Molim vas, pomozite mi", izgovorio je mladić koji je u septembru 2011. godine sa rancem, vrećom za spavanje i šatorom zakoračio u Crvenu gradsku kuću u Berlinu. Taj neobičan događaj pokrenuo je jednu od najintrigantnijih istraga na tlu Evrope.

Robin van Helsum, dečak iz šume Foto: Printscreen/Youtube

Mladić se predstavio kao sedamnaestogodišnji Rej, tvrdeći da mu je majka Dorin stradala u saobraćajnoj nesreći pet godina ranije, posle čega je sa ocem Rajanom utočište pronašao u divljini, gde su spavali u pećinama i šatorima i preživljavali jedući šumsko bobičasto voće. Prema njegovim rečima, otac je doživeo težak pad i podlegao povredama, pa ga je Rej sahranio u plitkoj raki prekrivenoj kamenjem i uputio se ka severu, prema gradu. Tvrdio je da se izvan te priče ne seća apsolutno ničega, niti svog porekla, niti ko je zapravo.

"Nešto je bilo čudno u celoj toj priči"

Dok su policijski službenici uzaludno pretraživali šume u nadi da će pronaći posmrtne ostatke njegovog oca, mladić koji je govorio isključivo engleski i tek nekoliko reči nemačkog zbrinut je najpre u omladinskom hostelu, a zatim i u zaštićenom stanu. Tamo su mu nadležne institucije obezbedile plaćenu stanarinu, kurseve nemačkog jezika i mesečni džeparac u iznosu od 240 evra. Međutim, njegovi svakodnevni postupci ubrzo su počeli da izazivaju podozrenje kod ljudi koji su bili zaduženi za njega.

Robin van Helsum, dečak iz šume Foto: Printscreen/Youtube

Beate Ken, supervizorka u hostelu u kojem je proveo prvih jedanaest dana, zapazila je da se potpuno prirodno služi escajgom, redovno se tušira i odlazi na kuglanje poput svakog prosečnog vršnjaka.

"Bio je veoma, veoma ljubazan prema svima, i prema drugoj deci i prema nama. Ali nije mnogo pričao i nije iznosio nikakve priče o svojoj prošlosti", kazala je ona za list The Times.

Gotovo identične sumnje gajio je i njegov staratelj iz stana, koji je u razgovoru za nemački "Tagesspiegel" naglasio da je Rej pokazivao zavidnu veštinu u radu na kompjuteru.

"Svako ko je živeo u šumi pet godina ne može baš da bude toliko vešt na kompjuteru, ali nije bio naš posao da utvrđujemo da li je njegova priča istinita", priznao je supervizor.

Šokantni detalji

Sumnjivi tragovi nizali su se iz dana u dan: Rej je inspektorima spomenuo da je sa ocem nabavljao namirnice u jednom poznatom trgovinskom lancu, njegov crni ranac delovao je gotovo netaknuto, a rezultati DNK analize nisu odgovarali godištu koje je prijavio. Uz to, u nemačkim zvaničnim registrima nije postojao nijedan podatak o ženi po imenu Dorin koja je u protekloj deceniji poginula u udesu. Glavni znak za uzbunu pojavio se kada se oštro usprotivio ideji da policija javno objavi njegovu sliku kako bi mu se utvrdio identitet.

"Kad god želimo da uđemo u detalje sa njim, on prekida razgovor, govoreći da su mu oba roditelja mrtva i da ga niko drugi ne poznaje. Čini se da ima zapanjujući nedostatak interesovanja da sazna ko je. Nešto je čudno u celoj toj priči", poručio je tada portparol berlinske policije Tomas Nojendorf.

Preokret posle devet meseci

Kako se bližio datum njegovog navodnog punoletstva, trenutak kada država zakonski prestaje da snosi troškove njegovog izdržavanja, socijalni radnik je pojačao pritisak da se fotografija ipak prosledi medijima. Rej je postao nervozan i vidno uplašen, ali je naposletku popustio.

Onog časa kada je fotografija osvanula u javnosti, devet meseci nakon njegovog iznenadnog pojavljivanja u Berlinu, usledilo je pravo zaprepašćenje. Nekoliko osoba ga je istog trena prepoznalo. Takozvani "dečak iz šume" uopšte nije bio izgubljeni tinejdžer odrastao u divljini, već dvadesetogodišnji Robin van Helsum iz holandskog grada Hengelo.

Pozadina čitave obmane bila je teška životna drama: posle razvoda roditelja i burnog odrastanja, Robin je napravio dug za stanarinu od 8.000 evra, dospeo u prihvatilište za beskućnike i saznao da je njegova bivša partnerka u drugom stanju, zbog čega je poslednji novac potrošio na kartu u jednom smeru za Berlin.

Robin van Helsum, dečak iz šume Foto: Printscreen/Youtube

Za to vreme u Holandiji se odvijala istinska porodična tragedija, jer je njegov biološki otac Anton, vozač autobusa koji je putem televizije očajnički molio građane za pomoć u pronalasku nestalog sina, iznenada umro u februaru 2012. godine, dok se Robin u Nemačkoj skrivao iza lažnog identiteta.

"Mislio sam da pobegnem, ali sam ostao"

Robin je kasnije pronašao posao u poznatom lancu restorana brze hrane, a u ispovesti za holandski dnevnik "Algemeen Dagblad" otvoreno je govorio o motivima svoje laži, ističući da je iza sebe imao izuzetno teško detinjstvo.

"Imam 76 kilograma, što je 20 više nego dok sam živeo u Hengelou, imam krov nad glavom i nešto novca. Mislio sam da pobegnem, ali sam na kraju odlučio da ostanem i rešim svoje probleme sa vlastima", izjavio je tada Robin.

U septembru 2013. godine, berlinski sud mu je izrekao kaznu društveno korisnog rada i obavezno psihološko savetovanje zbog dovođenja nadležnih organa u zabludu i protivpravnog korišćenja sredstava službe za brigu o mladima. Više od deset godina kasnije, odbio je sve ponude za snimanje filmova, dokumentaraca i pisanje knjiga, potpuno se povukao sa društvenih mreža i nestao iz očiju javnosti, pa se čini da je ovoga puta "dečak iz šume" zauvek iščezao.

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