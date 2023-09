OVAJ ČOVEK JE "KRALJ BURMI" Ima 75 godina i ženio se OSAM PUTA, zakazao je i DEVETO VENČANJE, a onda je odustao zbog JEDNE STVARI

Razvodi i ponovno venčavanje je nešto što je danas prihvaćeno i uobičajeno. Ako se ispostavi da ljubav sa bračnim partnerom nije više na snazi, to ne isključuje opciju da u životu pronađete nekog drugog za takvu ulogu.

Međutim, čovek koji je ipak privukao pažnju svojim ljubavnim životom jeste Ron Šepard. Naime, Ron dolazi iz Engleske i primećen je onda kada je rekao kako je na pragu devetog braka.

Ovaj 75-godišnjak je u martu ove godine izjavio kako se razočarao i da je "završio sa bračnim vodama".

Međutim, njegova slabost na brak mu, vidno, ne da mira.

Ronov bračni život počinje 1966. godine, kada se venčao sa ženom po imenu Margaret, sa kojom je dobio troje dece. Par se razveo samo dve godine kasnije.

Drugi brak je obeležila žena po imenu Dženet 1973. godine, ali je ljubav trajala svega godinu dana.

Supruga broj tri je Lesli, kojom se oženio 1976. godine i sa kojom je dobio dva sina. Pet godina kasnije, Ron je shvatio da ona nije žena za njega i napustio ju je.

foto: Marc Giddings / News Licensing / Profimedia

Keti je srećnica broj četiri, sa kojom je stao na "ludi kamen" 1982. godine i sa njom je dobio ćerkicu.

Sju je na peto mesto došla 1986. godine i sa njom je dobio dva sina. Činilo se kao da je to to, međutim, nakon 11 godina braka broj pet, Sju je Rona izbacila iz kuće.

Uša je šesta supruga u njegovom životu, sa kojom se venčao 1999. godine, a nakon nje Van 2003. i Veng 2004. godine.

Navika je čudo, te se Ron umalo oženio i deveti put jednom Amerikankom, koju nikada nije sreo. Upoznali su se preko interneta i ubrzo organizovali venčanje 2019. godine. Dan pre velikog dana, Ron je odlučio da to nije "korektna stvar" i da ne treba to tek tako da se odvije i da na venčanju upozna suprugu.

Ron se ne kaje ni zbog jednog braka, upravo zbog osmoro dece koje ima.

foto: Marc Giddings / News Licensing / Profimedia

Godine 2014. ovaj zavodnik je napisao knjigu po nazivu "Gospodar burmi", u kojoj govori o svom burnom životu i kako mu je život podeljen na brakove, a ne na poglavlja.

Trenutno radi na drugoj knjizi po imenu "Kolekcionar žena", a njegova priča je privukla nemačkog Oskarom nagrađenog producenta Svenga Ebelinga, koji će napraviti film sa identičnim naslovom i biće po uzoru na Ronov život.

Iako je u martu rekao da se udaljava od traganja za suprugom, Ron se već u junu našao na aplikacijama za upoznavanje gde je naišao na Alison.

- Ona me razume i baš je fina i draga - opisao je večiti mladoženja, a prenosi "TheSun.co.uk".

Alison ima 52 godine, a na to je Ron dodao kako je nešto starija od njegovog "ukusa", ali da je divna osoba i da smatra da je to ljubav. Kako su skoro ušli u romantičnu vezu, Ron je rekao da je još rano za brak i da će to tek uslediti, ako sve bude funkcionisalo.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video:

02:08 OVO SU TRI RAZLOGA ZBOG KOJIH PUCAJU BRAKOVI U SRBIJI: Mladi su narcisoidni, ne žele da se potčine ni partneru, NI DETETU