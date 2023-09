PRVI PUT DOŠAO U BEOGRAD, A NA AUTOBUSKOJ STANICI DOŽIVEO NEŠTO ŠTO NIKAD NIJE VIDEO: Ljudi liju suze zbog priče ovog momka (FOTO)

U moru loših vesti dešavaju se i one koje nam vraćaju veru u to da i dalje ima dobrih ljudi u našem okruženju.

To je doživeo jedan momak iz Republike Srpske, koji je pre nekoliko meseci na društvenoj mreži Redit podelio nesvakidašnje iskustvo s autobuske stanice u Beogradu, koje je mnoge ganulo.

„Mi smo iz Republike Srpske. Za vikend sam sa prijateljem došao na jedan koncert u Beograd, a ovaj gospodin, kako sam shvatio, često je na autobuskoj i pomaže ljudima sa koferima i tim stvarima. Odmah nas je uputio gde treba da idemo i ponudio nam pomoć. Međutim, ono najbolje tek sledi, što me je iznenadilo i dirnulo. Veliko mu hvala za to", počeo je ovaj momak svoju priču.

"Naime, nakon tog koncerta u klubu, gde smo pili čitavu noć, došli smo pijani na autobusku oko 2 ujutru, gde smo čekali bus u 7. On nam je prišao i rekao da će da pazi na nas dok bus ne stigne. Znači, mi u 2 ujutru pijani sedimo s njim, a on pazi na nas", nastavio je.

"Odveo nas je u lokal koji je radio do 4, gde nam je naručio po kafu. Nakon toga, odveo nas je u drugi restoran koji je radio 24 sata, gde smo i čekali ostatak vremena do busa. Nakon nekog vremena on je ostavio nas same i došao u 6.30 da proveri da li smo tu, kaže: ‘Nemojte bus da zaboravite’. Ovako nešto nikad nisam nigde doživeo i toliko me iznenadilo da nemam reči. Veliko mu hvala za to. Dali smo mu nešto novca što je bio uz nas i razišli se. Eto vam jedna lepa priča o mojoj prvoj poseti Beogradu“, napisao je momak iz Republike Srpske, dok su ljudi u komentarima izrazili oduševljenje gestom ovog gospodina.

„Šta će jadan… bori se za sebe i za parče hleba kako zna i ume. I pored situacije u kakvoj je, ima veliko srce. Veliko poštovanje za njega, neka ga Bog čuva“, napisao je jedan korisnik.

„Njegovo je kraljevstvo nebesko“, dodao je drugi.

Našli su se i oni koji su izrazili želju da stupe u kontakt sa ovim čovekom kako bi mu ponudili pomoć.

„Reci nam u kom je kraju da znamo da mu se daju neke pare, iz ovakve priče je očigledno da zaslužuje, čovek dobrog srca.“

„Vraća nadu u ljude i on i ovaj tvoj post. Možeš li mi pustiti na čet lokaciju gde ste videli ovog čoveka, evo ja ću mu lično pomoći koliko budem mogao“

Nažalost, autor priče nije ostao u kontaktu s njim, ali bi voleo ponovo da ga vidi.

„Ja bih voleo da stupim u kontakt s njim. Pričao nam je dosta toga, ali smo bili previše pijani da upijemo to sve. Kaže da tako skuplja za kiriju pomažući ljudima“, tvrdi on.

