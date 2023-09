PAO JOJ MRAK NA OČI, DALA OTKAZ I OTIŠLA NA OSTRVO DA ŽIVI: Sada je stalno NA MORU, živi svoj san i svima savetuje samo JEDNO!

Britanka Ket Bajls (51) je u svojim ranim 40-im godinama radila kao direktorka komunikacija. Njena karijera je rasla, ali zadovoljstvo životom konstantno je padalo. Konačno se odvažila na taj veliki, presudni korak i dala je otkaz. Svi su bili u šoku.

- Vikendom bih šetala oko jezera u blizini svoje kuće u Batu i samo plakala. Imala sam blagu depresiju, bila sam totalno iscrpljena. "Nagazila bih papučicu za gas" u svojoj glavi, ali moj rezervoar bio je potpuno prazan. Znala sam da moram da odem od svega - prisetila se Ket, koja zbog karijere nije uspela da osnuje porodicu.

- Uprava je bila šokirana jer sam bila toliko posvećena poslu, ali mislim da je mojoj porodici laknulo, naročito mojoj mami - dodala je i priznala da je narednih tri meseca provela u krevetu.

- Nisam radila ništa, samo sam se odmarala i oporavljala. Predugo sam živela na stresu i adrenalinu. Na kraju sam počela da se osećam malo bolje. Unajmila sam trenera i otišla na nekoliko kurseva samorazvoja. Ponovo sam se povezala sa svojom intuicijom. Zadnje pare koje sam imala potrošila sam na odmor, otišla sam na deset dana na karipsko ostrvo Antigua - rekla je.

- Bilo je savršeno. Plivala sam svaki dan, šetala plažama i uživala u lepotama prirode. Ponovo sam osetila da živim. Tamo mi je sinula ideja o pokretanju sopstvenog iscjeliteljskog odmarališta na Karibima. Osećala sam da me je to ostrvo magično izlečio i htela sam da podelim tu magiju s drugima - nastavila je.

Iako Ket nije imala iskustva u vođenju takvog posla, znala je da poseduje određene veštine.

- Rekla sam sama sebi: 'Organizovala si fudbalski turnir svetske klase na kojem je učestvovalo 500 ljudi, beskućnici i globalni partneri kao što su Nike, UEFA i Vodafone. Dovesti intimnu grupu žena u lepotu ovog ostrva, na nedelju dana kreativne inspiracije za njihov posao, bilo bi jednostavno' - dodala je.

Ket se potom vratila u Veliku Britaniju, iznajmila je svoj stan na tri meseca i vratila se privremeno da živi na Karibe.

- U početku su mi prijatelji i porodica rekli da se osećaju tužno i povređeno jer sam otišla tako daleko, ali onda su videli koliko sam srećna što sam ovde uz more. Naši odnosi su se poboljšali samim tim što sam ja postala srećnija - rekla je.

Tamo je pronašla i ljubav života

U aprilu 2014. godine upoznala je supruga Trevora, turističkog vodiča koji je oduvek živeo na tom ostrvu.

- Došla sam na jedrenje i on me pitao: ‘Gde ti je druga polovina?’. Mislio je da putujem s nekim. Imali smo romansu kakve se dogode na odmoru, ali to se ubrzo razvilo u nešto više. Venčali smo se - prisetila se.

Tokom pandemije Ket je konačno napravila taj veliki korak i preselila se za stalno na Karibe. Sada vodi svoja odmarališta i podstiče ljude da se 'usklade sa svojom pravom prirodom i svrhom'.

Ket danas živi život iz snova

- Budim se s izlaskom sunca i odlazim na plažu sa svojim psom, kupam se u moru i gledam svetlost koja dolazi preko brda. Doručkujem i obavljam trenerske pozive ili PR treninge ili pišem do ručka. Popodne je trenutno prilično vruće, pa se obično ubacim u okean na rashlađivanje - priča.

Njen put od 'izgorele ljušture koja je radila u Londonu' do posla koji obavlja bosa na plaži uz muškarca kojeg voli, nadahnuo je Ket da napiše knjigu 'Creative, Happy Work: Follow your Heart to a Thriving Business, Life and World'.

- Da mi je pre neko rekao da će ovo biti moj život, mislila bih da je lud! Zato sam napisala knjigu. Svako može da uradi ono što sam ja uradila. Sledite svoje srce. Pronađete život i posao koji volite, kreativan, srećan posao - zaključila je, a prenosi msn.com.

(Kurir.rs/BlicŽena)

