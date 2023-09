ZA JESEN ODABERITE PRIVATNU PLAŽU U HURGADI

Na samo 600m od novog turističkog centra Memša, a par kilometara od aerodroma i starog centra, Sakale, nalazi se Marriott Beach Resort Hurghada 5* - dobitnik brojnih nagrada i nosilac sertifikata za uslugu visokog kvaliteta.

Hotel čuva tradiciju lanca čije ime govori o pouzdanosti i dobroj usluzi, ali se uprkos godinama, i dalje ubraja u one sa najkvalitetnijom uslugom. Velelepna šestospratna zgrada, sa 283 smeštajne jedinice, osim brojnih barova i restorana, gostima je na raspolaganju privatna peščana plaža, na kojoj se, naravno ne doplaćuje upotreba peškira, suncobrana i ležaljki. Posebna atrakcija je malo privatno ostrvo u sklopu plaže kompleksa, do kojeg se dolazi mostićem.

Za najmlađe, hotel Marriott Beach Resort Hurghada 5* ima dečiji bazen, igralište i mini klub, a animacija je tu i za ostale – teniski i skvoš tereni, stoni tenis, odbojka na plaži, bilijar, pikado, ali pre svega bazeni i spa centar, u kojem se uz doplatu, gosti mogu služiti saunom, teretanom i đakuzijem.

Hotel ima 283 smeštajne jedinice od kojih je 25 apartmana. Sve sobe imaju klima uređaj, telefon, internet, SAT TV, fen za kosu, sef, balkon, set za čaj i kafu. Standardne i deluxe sobe razlikuju se po veličini. Hotel u svojoj ponudi ima jednosobne i dvosobne apartmane koji se nalaze u drugoj liniji, gosti mogu da koriste bazen i plažu hotela.

Marriott Beach Resort Hurghada 5* nudi uslugu All Inclusive, ali i uslugu polupansiona. Pored glavnog restorana, u kojem se na bazi samoposluživanja, može izabrati između više jela po hotelskim pravilima, hotel ima i a la carte italijanski restoran Tuscany, kao i nekoliko barova. U koncept su uključena lokalna alkoholna i bezalkoholna pića.

Ukoliko ste ljubitelj letovanja u Turskoj, trebalo bi da posetite Bodrum, ako do sad niste. Ovaj šarmantan i istorijom bogat gradić, idealno je mesto u kom ćete pored uobičajenih letnjih aktivnosti i razonode, moći da posetite brojne restorane, bazare, ali i kulturno istorijske znamenitosti. Marriott Delta Beach Resort 5* je renoviran 2018. godine, a nalazi se u blizini Bodruma, u mestu Yalikavak. Hotel se nalazi na peščanoj plaži dugoj 200 m, sa takođe dugim dokom. Usluga koju hotel nudi je All Inclusive Plus.

Ako ste pak, već bili i u Turskoj, i u Egiptu, i u potrazi ste za nekom novom destinacijom, predlažemo Tunis. Za sličan doživljaj, gde će se spojiti i uživanje u kupanju i sunčanju, sa uživanjem u upoznavanju grada Susa i njegovih zanimljivosti, možda treba da pogledate Sousse Pearl Marriott Resort & Spa 5* , koji se baš nalazi u centru Susa, na samo par minuta šetnje od Medine i luke. Hotel ima svoju plažu, koja se nalazi preko puta ulice. Usluga u hotelu je All Inclusive.

U ponudi agencije 1 A Travel su i mnogi drugi hoteli u Hurgadi , Tunisu i Turskoj koji su simbol dobrog odnosa kvaliteta i cena. Iskoristite opciju online rezervacije iz udobnosti svoga doma, pa započnite planiranje i pakovanje odmah.

