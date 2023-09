POSLEDNJI SUSRET SESTARA KOJE SU UDALJENE 3.000 km ZBOG KOG SVI PLAČU: Imaju 90 i 94 godine, a zbog JEDNE REČENICE svi brišu suze

Nakon što su se godinama redovno posećivale, Barbara Kerolan (94), koja živi u Nju Hempširu i njena sestra Širli (90), koja živi u Nevadi shvatile su da to zbog njihovog životnog doba više neće biti moguće.

Prošle nedelje posetile su se poslednji put, a emotivni susret snimila je Barbarina unuka Stefani, koja je organizovala bakino poslednje putovanje do njene četiri godine mlađe sestre.

"Odvela sam svoju 94-godišnju baku na drugi kraj zemlje da vidi svoju 90-godišnju sestru. Ovo će biti njihov poslednji susret", napisala je Stefani uz emotivni video na TikToku, koji je lajkovalo dva i po miliona ljudi. "Ako se ne vidimo na zemlji, videćemo se na nebu", rekle su jedna drugoj.

"Nećemo se opraštati. Do ponovnog susreta i to je to", zaključile su na kraju.

Sestre koje žive udaljene više od 3.000 km pre ovoga su se videle 2020. godine.

