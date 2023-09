SEDELA SAM U KOLIMA I VIDELA SINA SVOG PRIJATELJA KAKO SE DROGIRA: Njen potez izazvao RAT na mrežama, a evo šta NAMERAVA da uradi

Videla je svog prijatelja kako se drogira, što ju je razumljivo mnogo uznemirilo. Odlučna je da kaže njegovim roditeljima, a na Tviteru je pitala druge kako bi oni postupili da su se našli u takvoj situaciji. Komentari su otkrili mnogo toga.

"Da li biste rekli dugogodišnjem kućnom prijatelju da je njegovo dete počelo da se drogira?", glasi pitanje na Tviteru.

Žena koja je objavila ovu priču, otkrila je šta se zapravo dogodilo: "Videla sam. Sedela sam u kolima i čekala da se završi rođendan, došla sam pre dogovorenog vremena. Mrzim što sam videla, ali ne mogu da ćutim. Penzionisala sam se u KC, nagledala sam se jezivih scena i dugogodišnje borbe roditelja i dece sa tom pošasti. Reći ću pažljivo".

Da li bi rekli dugogodišnjem kućnom prijatelju da je dete počelo da mu se drogira? — Гордана Савић (@GordanaSavi4) September 18, 2023

Poručila je na Tviteru: "Ako neka se naljute (a znam da neće, znaju oni koliko ja njega volim), samo da to zlo prekine".

Kada su joj drugi rekli da bi prijatelj i majka mladića mogli da se naljute na nju, odgovorila je: "Da ali ja ne mogu da spavam od brige. To dete je prohodalo u mojoj kući. Nikada ne bih zamerila da meni neko kaže. I nikada ne bih odala ko mi je rekao jer je potpuno nebitno".

foto: Shutterstock

Istakla je i da će im ponuditi pomoć pa je napisala: "Mene ne plaši njihova reakcija, nebitna sam. Mene plaši da li će umeti da se izbore sa tim zlom jer su toliko divni i popustljivi i tolerantni preko mere".

Na komentare da je bitno da se ne radi o "rekla-kazala priči", naglasila je: "Ma kakva rekla kazala za tako nešto. Nije me 67 godina interesovalo tračarenje ni za bezvezne teme, a kamoli sada za ovo".

O svojim prijateljima i njihovom sinu rekla je sledeće: "Divni su, verujte mi. Dečko je prepametan, vaspitan, odličan đak, malo je povučen, možda tu leži problem".

foto: Shutterstock

Kako glase komentari? "Kakav je to roditelj koji ne primećuje da mu se dete drogira?", "Možda roditelji već znaju. Imaj i to u vidu. Ja ne bih rekla da se drogira, jer to nisi videla, već samo čula. Već da znaš da njegovo blisko društvo uzima drogu i da su oni rekli da svi uzimaju", "Rekao i ostao bez prijatelja. Ni dan danas nismo više u kontaktu", "Rekla i napustili su me", "Da. Ali budi spremna na to da ćeš biti izopštena. Ali će ti, jednom, biti zahvalan. U suprotnom - neće, naprotiv".

Problem je toliko ozbiljan da je jedino pravo rešenje reći roditeljima onih koji su upalu u zamku poroka.

(Kurir.rs/Blic žena)

Bonus video:

00:32 Hapšenje droga