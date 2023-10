"TE NOĆI MI SE SRCE SRUŠILO U STOMAK" Momak iz Srbije bio pred ŽENIDBOM, a onda saznao istinu o svojoj devojci: "Ponižen sam"

Momak iz Srbije je planirao brak i svadbu sa svojom devojkom, ali je umesto zajedničkog života i ljubavi dobio izdaju. Saznao je da je pokušala da ga prevari pa otkrio da ne samo da se oseća izdato, već i zbunjeno i razočarano, a svojom ispovešću je pridobio brojne simpatije.

Momak (24) koji je želeo da ostane anoniman, podelio je svoje ljubavne probleme sa ostalim korisnicima društvene mreže Redit. Želeći da zna da li je ispravno postupio, pitao je sve članove srpskog dela ovog sajta za savet, pošto "staru majku ne želi da sekira svojim problemima".

"Unapred se istinski izvinjavam... ali trenutno nemam stvarno nikoga sa kim bih mogao da razgovaram, a majku staru ne želim da sekiram svojim problemima. Značio bi mi bilo kakav 'izduvni ventil' za ovo što se u meni kuva.

Evo moje priče:

Devojka i ja smo oboje sveže diplomirani studenti sa 24 godine. Trenutno oboje zaposleni, ali u trenutku dešavanja svega dole napisanog ja sam bio nezaposlen u potrazi za poslom, a ona je već imala neki poslić u struci.

foto: Printscreen Reddit

Sve je super išlo, sve probleme smo zajedno rešavali i sve smo činili da drugom bude bolje u vezi, svaka nesuglasica se mogla rešiti pričom i tako smo i radili. Sve slobodno vreme smo provodili zajedno i nakon dve godine veze pokušala me je hladnokrvno prevariti.

Nije me bilo 15 dana u gradu, bio sam kući kod svojih, pomagao sa poslom na selu, pokušavao zaraditi neki novac da imam za par meseci unapred kad se vratim u Novi Sad da tražim posao. Kada sam se vratio, primetio sam da se čudno ponaša. Inače uvek jedva čeka da me vidi, ali ne tu noć. Posle mi je pričala kako je depresivna i ima nedoumice u vezi s našom vezom 'bez ikakvog povoda'.

Pošto mi je to sve bilo jako čudno, ja sam nakon 3 dana lutanja i pokušaja da ustanovim šta mi se dešava sa devojkom odlučio da joj po prvi put u dve godine pročitam poruke i imao sam šta i da vidim. U razgovoru sa najboljom drugaricom me najstrašnije ispljuvala i kako ne želi ni da me gleda. Dok mene nije bilo, javio joj se kolega sa fakulteta kog zna 5 godina i u 'trenutku njene slabosti' priznao da mu se sviđa (momka znam, mutav, smotan nikada ne bih posumnjao išta ). Izašli su, ali kao što je ona napisala 'da je bio imalo uporniji, ja bi ga prevarila jedan kroz jedan'. Od ovoga mi se sve smučilo, ogadila mi se. Te noći kao da su mi srce i pluća srušila u stomak i takva mučnina me uhvatila. Toliko sam se osećao izdato i poniženo.

Sutradan sam je suočio sa svim ovim i naravno raskinuo. Odmah je počela da plače, moli i da me preklinje da je ne ostavim i da joj dam još jednu šansu jer me strašno voli i napravila je grešku za koju se kune da se neće ponoviti. Ja sam joj, iz čiste empatije, rekao da ću razmisliti još koji dan jer vidim da je boli njen glupi postupak. Pošto sam od starta znao kakva nam situacija sledi, pokušao sam raskinuti nakon par dana ponovo uz istu njenu reakciju i isti ishod.

Dao sam sebi vremena, trudila se i ona, a i ja sam da se to sve vrati kako je bilo, ali izgubila se ta ljubav, ta zagrejanost moja. Ohladio sam se i juče joj rekao da je konačno kraj. Bolje je podnela nego prvi put, ali joj je očigledno krivo.

Dok sam bio kući, svaki dan kad završim sa poslom mi bi se čuli, poruke ili video poziv. Sve sam sa njom maštao, a maštala je i ona. Beg u inostranstvo, svadba, zajednički život i decu da imamo, a ona mi je zabola nož u leđa. Sve smo mogli da imamo, a ne ovako da se završi. Volim je i dalje, ali joj ne verujem i zato sam rekao da je najbolje da se više ne viđamo.

Jeste li imali slična iskustva? Kako bi ste vi postupili? Bilo kakav komentar je dobrodošao", stoji u opširnoj ispovesti 24-godišnjaka.

"Raskid je jedina prava opcija"

Iako je sam momak zbunjen i nije siguran da li je reagovao kako treba, drugi su u komentarima bili sigurni da je postupio baš onako kako je najbolje.

"Dobro si postupio što si raskinuo. Bukvalno imaš njeno pisano priznanje da je htela da te prevari, mnogi ne dobiju ni to, plus te je napljuvala kod drugarice", "Svaka čast, raskid je jedina prava opcija", "Znaš šta treba da uradiš, to si i uradio, idemo dalje", pisali su mu neki.

Pored ovih komentara bilo je onih koji su se složili da pored "opasnih" momaka, postoje i oni koji su, kao i sam 24-godišnjak dobar momak.

"Kao žensko moram da se ubacim sa komentarom da su ovakve objave od strane muškaraca čist dokaz koliko dobrih momaka postoji koji su verni i puni ljubavi i posvećenosti ka svojim partnerkama. A to komentarišem jer mi je više dojadilo da slušam komentare žena kako su svi muškarci isti, bezosećajni, varaju i slično", bio je jedan od komentara onih koji su bili oduševljeni pristupom ovog momka.

(Kurir.rs/ Blic)