JOVANKA BROZ URLALA NA KROJAČICU: Evo zbog čega prva dama SFRJ nikad nije menjala svoju čuvenu PUNĐU i koga je htela da BIJE

Jovanka Broz, supruga doživotnog predsednika Jugoslavije Josipa Broza Tita, ostala je prepoznatljiva po svom stilu odevanja, ali najviše po čuvenoj punđi koju je nosila od svog prvog pojavljivanja u javnosti, pa do kraja svog života 20. oktobra 2013.

Iako su o njenom oblačenju brinuli brojni domaći i svetski kreatori, Jovanka je jedino odbijala da promeni frizuru. Razlog tako rigoroznom stavu otkrila je jednom prilikom i njena licna krojacica Žuži Jelinek.

- Imala sam jednog šnajdera Dragana. On se u nju zaljubio. Ona je bila tako prekrasna do struka, imala je prekrasna prsa, zube. Nju je bilo milina gledati. Ja sam joj jedino zamerila što je uvek imala istu frizuru. Jednom prilikom sam joj rekla: “Drugarice Jovanka, molim vas promenite frizuru, mi žene se moramo stalno menjati, jer muškarci vole da smo svaki čas drugačije.” A onda je ona viknula: “Ne! Ja imam moju frizuru na koju sam navikla i neka se muškarci na mene naviknu”. Titu je bilo jako stalo da ona bude lepa i uvek mi je govorio da za nju šijem najbolje što umem - rekla je jednom prilikom Žuži.

Jovanka Broz bila je jedna od žena koje su obeležile prošli vek srpske visoke mode i elegancije. Striktno je vodila računa o tome da u svakoj situaciji bude primereno obučena.

Recimo, kada je sa suprugom putovala na Daleki istok, nije smela da spakuje nijednu ljubičastu haljinu jer je u Japanu ovo carska boja i može da je nosi samo carica piše.

Jovanka je imala odlično držanje i bila je majstor detalja. Ona je sa pratiljama stranih državnika pila čaj, odlazila u muzeje i na dobrotvorne priredbe. U svakom trenutku odavala je utisak dame od stila.

Od Indijaca je često dobijala i materijale za pravljenje sarija protkane zlatom od kojih joj je Aleksandar Joksimović, najpoznatiji srpski kreator tog vremena, šio haljine zapadnjačkog kroja.

Inače, u avgustu 1976. dogodio se skandal posle koga su za Jovaku kola krenula nizbrdo. Naime ona je pratila svog supruga na 5. Samitu nesvrstanih u Kolombu, Šri Lanka, gde se dogodio incident sa Titovom maserkom Darijanom Grbić koji je u svojoj knjizi Jovanka Broz-Titova suvladarka, opisao Brozov lični lekar (1976-1980) Aleksandar Matunović.

Jovanka je tada, po njegovoj tvrdnji, u naletu ljubomore napala mladu maserku, a između njih se isprečio Tito koji je u jednom trenutku ošamario suprugu. Jovanka je bila toliko besna da su se bojali da će da upuca muža.

"I ja sam, kao i Jovanka, bio siguran da je taj šamar bio znak dublje emotivne veze između Tita i maserke. To ubeđenje zadržao sam za sebe, a Jovanku sam nastojao da ubedim kako je Titu do Darijane stalo samo zbog toga što ona odlično obavlja svoj posao", naveo je Matunović.

A da su oboje bili u pravu, postaće jasno ubrzo posle toga: Jovanka više nije pratila supruga na međunarodnim putovanjima, za razliku od 60 godina mlađe maserke Darijane (kasnije i njene sestre Radojke), koja je čak i za vreme Titovog lečenja u Ljubljani tokom poslednjih nekoliko meseci njegovog života, provela u maršalovoj neposrednoj blizini.

"Oni su Titu pod vrat prislanjali pištolj i tražili da se razvede od mene, ali on na to nije pristao po cenu života. Bila sam smetnja, pre svega Stanetu Dolancu, a dobrim delom i Nikoli Ljubičiću u nameri da preuzmu svu vlast u Jugoslaviji skrivajući se iza Tita. Govorili su: Lako bismo mi sa Starim, ali sa Jovankom ne možemo da izađemo na kraj. Dolanc je hteo da me se pošto-poto reši jer sam znala da je bio član Hitlerjugenda i radio za nemačku tajnu službu", tvrdila je Jovanka Broz.

Novu 1977. godinu ipak su dočekali zajedno, u novosadskom hotelu Park, gde je zabeležen i njihov poslednji, novogodišnji poljubac. Pola godine kasnije, Jovanka se poslednji put pojavila u javnosti kao prva dama, na prijemu upriličenom za norveškog premijera. Te jeseni stavljena je u svojevrstan kućni pritvor i potpuno izolovana od supruga.

Josip Broz preminuo je 4. maja 1980. godine, a dozvolu za Jovankino prisustvo na sahrani politička vrhuška je, po njenoj tvrdnji, dala tek pošto je Indira Gandi poručila da neće doći na sahranu ukoliko ne bude prisustvovala i Titova udovica.

"Bog mi je dao divan život pored Tita. Ali, koliko godina mi je bilo lepo, još više godina bila sam progonjena, mučena i zlostavljana", rekla je Jovanka Broz 33 godine kasnije Žarku Jokanoviću.

