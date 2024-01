JEDAN OD TAKMIČARA (48) UMRO PRE EMITOVANJA VEČERAŠNJE "POTERE" Potresna scena na početku kviza, i Memedović se oprostio

Večeras je emotovan kviz "Potera", ali je nažalost imao veoma tužan početak. Naime, pre početka samog kviza na ekranu se pojavio in memoriam koji je bio posvećene jednom od takmičara, a koji je preminuo u periodu od snimanja do emitovanja emisije.

foto: Printscreen/RTS

U pitanju je jedan od takmičara, Aleksandar Ivković iz Ivanjice koji je imao 48 godina, a u predstavljanju je rekao da je diplomirani istoričar.

foto: Printscreen/RTS

On je radio kao profesor u školi, imao ideju o promeni posla, a popričao je sa Jovanom i o samoj prosveti. On je uspeo da stigne do kraja i priključi se finalnoj "Poteri" sa ostala 2 igrača.

foto: Printscreen/RTS

Igrača Milorada je stigao tragač Milorad i on jedini iz cele četvorke nije uspeo.

foto: Printscreen/RTS

Imali su 15 tačnih odgovora u finalnoj Poteri, ali Milorad Milinković ih je stigao i "pojeo".

foto: Printscreen/RTS

I Jovan Memedović se oprostio o takmičara na svom Instagram profilu. On je objavio snimak koji najavljuje epizodu uz ono tužno "in memoriam". Inače, ovaj latinski naziv se prevodi kao "sećanje na..." i najčešće se koristi kako bi se odala počast preminuloj osobi.

foto: Printscreen/Instagram

Ovo je bila tužna epizoda kviza koja nikog nije ostavila ravnodušnim.

(Kurir.rs/T.J.)

