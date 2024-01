"PA ŠTA AKO SAM SAMOHRANA MAJKA, JA MOGU SVE" Ana Misić o svojoj borbi: Deca su me pitala kako da se ponašaju

Ana Misić, magistar farmacije i specijalista medicinske biohemije, bila je gost emisije "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i prvi put javno govorila o svojoj najvećoj životnoj borbi.

Ana je godinama živela bajku, sa najvećom ljubavi živela je svoj san i dobila troje predivne dece, a u jednom trenutku sve se preokrenulo.

Suprug se razboleo od opake bolesti i nakon nekog vremena preminuo, a Ana je preko noći postala samohrana majka koja sa troje dece treba sama da korača kroz život. Nije se predala već je uz podršku najbližih, nastavila tamo gde je stala sa mužem i odlučila da ispuni svaku njegovu želju.

Ana je ogolila dušu za Kurir i priznala kako je uspela da se izbori sa najvećim bolom i na koji način je danas srećna i ponosna žena koja je od "etikete" samohrane majke napravila titulu.

- Od samog starta sam tražila pomoć, išla sam na psihoterapiju. Karcinom nije bolest pojedinca već cele porodice i to je jako teško. Živeli smo život kao da se ne približava dan njegovog odlaska... Imala sam sreću da imam vojsku oko sebe, suprugove roditelje i svoje, kumove, prijatelje... Moram priznati da su mi na samom početku pomogli treneri moje dece, koji su se upravo njima našli. To je bio period korone, kada su jedino mogli da idu na sport i treneri su ti koji su najviše pomogli da najbezbolnije izađu iz te situacije - otkrila je.

Ana je priznala sa kojim problemom su se susrela njena deca nakon gubitka oca.

- Jednom prilikom deca su me pitala kako treba da se ponašaju... Ljudi su komentarisali da se previše normalno ponašaju, rekla sam da je najbitnije da se ponašaju potpuno prirodno. Ako im se smeje - da se smeju, ako im se plače - neka plaču... To je sve normalno, jer vi tatu nosite u srcu i to nema veze ni sa čim. Postoje stereotipi, ako ste u crnini vi patite... - rekla je Misićka i dodala koliko je teško danas biti samohrana majka:

- Dugo je prošlo do trenutka kada sam shvatila da sam samohrana majka. Bilo mi je jako strašno. Danas se to gleda kao pogrdno, a samohrani roditelji moraju da imaju dvostruku jačinu i sve rade za dvoje ljudi. Samohrani roditelji samim tim i više pate... Samohrane majke su uglavnom na margini, sramota je da da kažu i priznaju, a te žene su borci i lavovi... Danas se negde podrazumeva da deca imaju oba roditelja, a niko nije birao da bude drugačije. Ja sam se vremenom osnažila, ljudi vas gledaju sa sažaljenjem. Imamo tužnu životnu priču, ali mi idemo dalje. Mi čuvamo najlepšu moguću uspomenu na njihovog oca i mog supruga... Pa šta ako sam samohrana majka, ja mogu sve! Ja nastavljam put gde je on stao. Sve što smo planirali mi ćemo uraditi... Shvatite, nije sramota plakati i biti ranjiv...

