POSTALA JE NAJMLAĐA MAMA U EVROPI POSLE BRUTALNOG INCESTA: Njen rani život bio je HOROR, ali sreća joj se napokon osmehnula

Tresa Midlton (30) iz Batgejta u Škotskoj, doživela je traumu kao 11-godišnja devojčica kad ju je silovao njen pet godina stariji brat Džejson. Druga trauma čekala ju je dve godine kasnije, kad su vlasti saznale šokantnu istinu o ocu njenog deteta. Odluka da otkrije strašnu tajnu i da dopusti da je odvoje od kćerke, toliko ju je proganjala da je upala u vrtlog duboke depresije i zavisnost od heroina.

U oktobru 2017. godine ona i njen verenik, 31-godišnji Daren Jang, dobili su prvo zajedničko dete - ćerku Arijanu. Kad je rodila i drugu devojčicu, Tresinu radost novog majčinstva ograničila je tuga zbog odvojenosti od prvog deteta, koje je bilo posledica incesta sa starijim bratom.

- U trenutku kad je rođena Arijana osećala sam čistu radost jer je u mom životu bilo previše trenutaka kad sam bila sigurna da više nikad neću imati dece. Zbog toga mi je njen plač nakon porođaja doneo toliko sreće. Ali osećam krivicu jer Arijana je sa mnom, a moja starija ćerka nije. To je i dalje prva misao sa kojom se ujutro budim i zadnja sa kojom uveče ležem, o tome razmišljam tokom noći. Volim je neizmerno i uvek ću biti njena mama. Ne mogu biti srećna bez nje. Srce mi se kida pri pomisli da će Arijana odrastati i da nikad neće upoznati svoju stariju sestru - ispričala je Tresa za britanske medije.

Tada je otkrila da je u očaj baca i pomisao da će se njene ćerke upoznati tek kad već budu odrasle osobe.

"Patim jer Arijana ne poznaje sestru"

Dečje slike njene prve naslednice još uvek krase zidove njenog doma u Batgejtu, a zadržala je otiske njenih dlanova, kao i njenu odeću i jedan pramen kose.

- Nisam imala srećno detinjstvo. Arijana će uvek znati da ima veliku sestru. I sad s njom razgovaram o tome, iako je još mala i ne može ništa da razume. Ali to nikad neće biti tajna. One su potpune suprotnosti. Arijana je nasmejano i mirno dete, dok je moja starija ćerka bila glasna i živahna, ali znam da će dobro slagati. Govorim Arijani da kad bi i tu bila i njena sestra zajedno bi se igrale. U šali kažem da bi je Arijana sigurno pratila u stopu i da bi jedna drugoj išle na živce, ali stvarno se nadam da će se jednog dana sresti - nada se Tresa.

Tresa iskreno želi Arijani pružiti srećno detinjstvo koje je i sama tako očajnički želela. Njena majka Trejsi Talons se borila sa alkoholizmom i zavisnošću od droga, a Tresa je kao dete često plakala jer nije mogla noću da da spava zbog glasnih žurki koje su trajale sve do ranih jutarnjih sati.

Stariji brat je zlostavljao

Stariji brat Džejson seksualno ju je zlostavljao od njene 7. godine života, a četiri godine kasnije, nakon što ju je silovao, ostala je u drugom stanju. Tresa je dve godine od svih skrivala užasne detalje o tome kako je zatrudnela, a onda se, kad joj je bilo 14. godina slomila i sve priznala socijalnoj radnici. Policija je pokrenula istragu, a Džejson je zatvoren 2009. godine nakon što je DNK test otkrio da je on otac deteta.

- Jedino što želim je da Arijana ima normalno detinjstvo i da zna da je voljena i sigurna. Volela sam svoju majku, trudila se da nam pruži najbolje što je mogla, ali to je bila njena teška borba. Ponekad jedino što sam želela bila je samo rutina - da pogledam TV i odem na vreme u krevet kao i većina dece. Ali nisam sa svojom majkom mogla da razgovaram o svim problemima jer je ona imala dovoljno svojih problema. Želim Arijani da bude u stanju da samnom razgovara o bilo čemu - pričala je.

Razorenog detinjstva i rane mladosti, Tresu je čekalo još velikih životnih razočaranja kakva teško da bi podnele i starije osobe. Uzeli su joj bebu i rekli da će je dati na usvajanje, a nakon toga morala je sa detetom da prekine sve kontakte. Tresu i danas progone sećanja na njihov poslednji susret, kad je malena devojčica imala samo tri godine.

- Tad nisam shvatila da je to poslednji put da je vidim. Nije me prepoznala i bila je prestrašena. Nisam čak mogla ni da je zagrlim, a kad sam pričala sa njom morala sam da biudem na određenoj udaljenosti. Najgore mi je bilo kad je viknula "mama", a nije pozvala mene već svoju usvojiteljku - rekla je u svojoj potresnoj ispovesti Tresa.

Tresa je svojoj devojčici nakon toga mogla samo slati pisma. Ali ta pisma nije smela završiti rečenicom "voli te mama", da je ne bi, kako su joj rekli, zbunjivala. Bez svog deteta, Tresa je utonula u duboku depresiju i počela je da pije alkohol i da se drogira kako bi potisnula bol zbog svega kroz šta je prošla.

Dotakla dno 2011. godine

Dno je dotakla 2011. godine kad je dnevno na heroin trošila 400 funti. Uspela je da se izvuče uz pomoć terapeuta i počela je da gradi novi život uz verenika Darena. Par je bio presrećan kad su 2012. saznali da je Tresa trudna. Međutim, njihov svet se raspao već nakon nekoliko nedelja jer je Tresa imala spontani pobačaj. Samo tri dana kasnije, umrla joj je i majka od upale pluća u 41. godini.

Slede četiri bolne godine pre nego što je ponovno zatrudnela, a sve vreme je živela je u strahu da više nikad neće moći da ima dece.

Gubitak jedne bebe, smrt majke, pa rođenje Arijane

- Gubitak još jedne bebe i moje mame u istoj nedelji bila je za mene nepodnošljiva bol. Često mislim na nju i mnogo je trenutaka kad želim da je uz mene, a naročito kad je Arijana prvi put mahnula - ispričala je Tresa.

Tresa nije videla svog brata od majčine sahrane, ali i dalje pati od trauma zbog seksualnog zlostavljanje kroz koje je prošla.

Iako svake godine šalje svojoj ćerki poklone za rođendan i za Božić, nova porodica nije Tresi godinama poslala čak ni pismo. Devojčica sad ima 17 godina i svesna je da je usvojeno dete, ali Tresa zna da će jednog dana saznati strašnu istinu o tome kako je došla na svet.

- Nadam se samo da joj njeni usvojitelji nisu otkrili da me je Džejson silovao. I ne želim da o tome pročita u novinama. Htela bih da joj to lično objasnim. Želim da joj sve objasnim kad bude dovoljno stara da sve to može da razume. Što se tiče Arijane, volela bih da ne sazna sve detalje moje prošlosti, jer ima pravo na svoj život. Ona je moj novi početak - istakla je Tesa.

