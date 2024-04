DOKTOR ME UBEĐIVAO DA IMAM HEMOROIDE, A IZA SVEGA SE KRILA SMRTONOSNA BOLEST: Ove simptome su lekari IGNORISALI dok sam se MUČILA

Trejsi Robert (49) društvenu mrežu TikTok koristi kako bi svojim sadržajem pomogla drugima da ne dožive pakao koji je preživela ona.

Još kao mala vodila je računa o zdravlju, čak je postala i trener, ali je u dvadesetim godinama dobila probleme s varanjem, a bolovi su često bili toliko jaki da je morala da ide čak i u bolnicu.

"Svaki lekar sa kojim sam razgovarala je rekao je imam sindrom iritabilnog creva i savetovali su me da u ishranu dodam hranu koja je bogata vlaknima. Sve sam uradila šta je bilo u mojoj moći, ali i dalje mi nije bilo bolje", priča ona.

Dijagnoza hemoroida

Trejsi je zatrudnela 2004. godine i otišavši kod ginekologa, saznala je da ima hemoroid koji je bio otekao, a i otekla joj je vena oko anusa. Pošto nije osetila nikakve tegobe, ginekolog joj je rekao da, ako oseti svrab ili otok, da obrati pažnju jer onda mora da se reaguje.

"Prošlo je nekoliko godina, a moji problemi sa varenjem su se pogoršali. Stalno sam imala zatvor, bila sam umorna i iscrpljena. Ipak, hemoroid koji mi je dijagnostikovan nikada nije bio problem, jer me nije svrbeo. Sve sam pokušavala - jela sam zdravu hranu, pazila na ishranu, vežbala, ali simptomi su i dalje bili tu", objašnjava Trejsi.

Sedam godina posle porođaja rekla je ginekologu da misli da se hemoroid pogoršavao jer je imala neverovatne probavne probleme.

"Kada sam odlazila u kupatilo, posle nužde sam osećala kao da mi je teret izašao iz tela, a primetila sam i nekoliko kapi krvi. Ginekolog me je pogledala i poslala me kući. Problem je naizgled bio rešen jer je krvarenje bilo sve ređe iako sam nastavila da imam problem sa zatvorom", kaže Trejsi.

Stanje se rapidno pogoršavalo

Međutim, sve se promenilo 2014. godine - krvarenja su postala učestalija i kako kaže, znala je da nešto nije dobro, ali i dalje nije paničila.

"Zakazala sam pregled kod svoje doktorke, a ona me je uputila kod alergologa i gastrointestinalnog specijaliste. Alergolog je otkrio da sam alergična samo na pse i konje, što je isključilo alergije. Nisam mogla da zakažem pregled kod specijaliste koji bi mi pregledao stomak i creva nekoliko meseci, a za to vreme sam nastavila da krvarim. S vremena na vreme, bilo bi mnogo krvi. Sumnjala sam da imam bolest creva kao što je Kronova bolest ili kolitis, ali moj doktor nije bio previše zabrinut, pa zašto bih ja?", nastavlja Trejsi.

Počeo je da je boli donji deo stomaka, ali je to pripisala povredi kuka, pa je počela da ide i kod kiropraktičara. Onda je 2015. godine otišla kod gastroenterologa koji ju je konačno uputio na kolonoskopiju. To je Trejsi iznenadilo jer joj niko nikad to nije preporučio, a sve zbog toga što je otkrila lekaru da ima problem sa hemoroidima. Gastroenterolog je htela da bude sigurna da nema neki malignitet u telu. Posle buđenja nakon operacije lekar joj je rekao da su hemoroidi zapravo polipi koje nisu mogli da uklone jer su daleko u njenom rektumu. Urađene su i dodatne analize, ali sve je bilo uredno.

Rak se proširio izvan unutrašnjeg sloja debelog creva

Nedelju dana posle operacije je otišla kod kiropraktičara zbog bolova u donjem delu stomaka, kada joj je zazvonio telefon i saopštili joj da su hemoroidi zapravo maligni tumor.

"Bila sam šokirana. Srela sam se sa kolorektalnim hirurgom, koji mi je, na osnovu CT skeniranja, dijagnostikovao kolorektalni rak stadijuma 2B do 3A, što znači da se rak proširio izvan unutrašnjeg sloja debelog creva u zid mišića ili rektuma. Tada mi je rekao da mi je operacija neophodna, ali sam i daje bila optimista. Da bih smanjila veličinu tumora pre operacije, uzimala sam oralne pilule za hemoterapiju svaki dan, zajedno sa zračenjem pet dana u nedelji tokom tri nedelje", priseća se.

Međutim, za to vreme dok nije legla u bolnicu razvio joj se čir na anusu i dobila je kvrge po grudima. Operisana je ranije nego što je planirano. Uklonjen joj je deo debelog creva, rektuma i anusa.

"Tumor je bio toliko niz moj rektum i omotan oko sfinktera da su morali da preusmere debelo crevo dalje od anusa i gore kroz moj trbušni zid, gde je bio pričvršćen za trajnu kesu za kolostomu. Očajnički sam želela da izbegnem torbu za kolostomu, ali s obzirom na lokaciju tumora, to je bila moja jedina opcija. Ponovo mi je postavljena dijagnoza kolorektalnog karcinoma stadijuma 0, što je kada ćelije raka nisu rasle izvan unutrašnje obloge debelog creva"

Posle operacije je uradila nekoliko sesija intravenske hemioterapije kako bi ubila preostale mikroskopske ćelije raka. Broj belih krvnih zrnaca joj je stalno padao pa je imala problema sa lekovima, ali na sreću naknadni pregledi su pokazali da se uspešno izborila sa rakom.

"Devet godina kasnije i rak se nije vratio. Moji probavni simptomi su oko 80 odsto bolji nego što su bili pre raka. Sve u svemu, osećam se veoma dobro, iako tamni oblak lebdi iznad mene - duboko u sebi, pitam se da li će se rak vratiti i da li ću biti dobro. Mislim da nikada nećete izgubiti tu brigu. Da mogu da se vratim na početak, tražila bih kolonoskopiju. To je moglo sve da promeni. Lekari bi uspeli da uklone polip rano, tako da nikada ne bi prerastao u rak, a ja ne bih koristila kesu za kolostomiju", priča ona.

Za kraj, Trejsi je imala savet za sve:

"Čak i ako živite zdravim načinom života, ako se osećate kao da nešto nije u redu ili ne dobijate jasne odgovore o tome šta uzrokuje vaše simptome, nastavite da tražite odgovore. Nije normalno da ste naduti, stalno umorni ili imate poteškoća da idete u kupatilo. Krv u stolici je razlog za zabrinutost. Samo zato što doktor misli da imate jednu stvar, poput hemoroida, to ne znači nužno da je to slučaj - oni su samo ljudi, a dijagnostički testovi ne pokazuju uvek punu sliku. Istražite, postavljajte pitanja i upoznajte se sa različitim lekarima. Vi ste sami sebi najbolji advokat".

