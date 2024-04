"NE MOGU DA VERUJEM DA SAM LJUBILA PRAZAN KOVČEG": Ožalošćenu ćerku PREVARILI na SAHRANI njenog oca, POLICIJA nije mogla NIŠTA

Ožalošćena žrtva skandala, prevarena na sahrani u Halu, govorila je o svom slomljenom srcu nakon što joj je rečeno da se nikada neće ponovo spojiti sa nestalim pepelom svog oca.

Policija Hambersajda, tokom racije na Hesl putu, otkrila je količinu ljudskog pepela, kao i 35 nesahranjenih leševa u mrtvačnici pogrebnog preduzeća, dok je majka troje dece Bili Džo Safil (33) očajnički čekala vesti o izgubljenim posmrtnim ostacima svog oca.

Porodice koje nikada nisu primile ostatke svojih najmilijih nadale su se da će ih pravilno sahraniti, do sada je identifikovano 25 tela. Ali druge porodice su sada dobile poražavajuću vest da je proces kremacije uništio sav DNK u pepelu što je onemogućilo naučnicima da identifikuju kome pripadaju.

Bili Džo ljubila je očev kovčeg kada je život Endija Safila tragično prekinut u 52. godini. On je preminuo je 9. jula 2022. godine, a pet dana kasnije njegov sin Dvejn (33) oduzeo je sebi život nakon što je pronašao telo svog roditelja.

U trenutku njegove smrti policija je rekla da je slučaj neobjašnjiv.

Obraćajući se ekskluzivno za MailOnline, Bili Džo je rekla:

"Policija me je pozvala da mi kaže da pepeo mog oca nije tamo, ili ako je tamo, ne može da ga testira. To je odvratno. Ljudi će biti tako ljuti. Rečeno mi je da ime mog oca nije bilo ni na jednoj kutiji pepela. Dakle, bez mogućnosti da testiraju ono što su pronašli, ne mogu reći da li je neki od tih njegov. To uopšte nije dobro. Ali mislim da policija ne može mnogo više da uradi. Nikada neću vratiti tatin pepeo, tako pretpostavljam".

Mnoge porodice čije su sahrane obavljene u ovom salonu kažu da im je obećano da će kovčeg i posmrtni ostaci biti prikupljeni kasnije za kremaciju, ali nikada nisu videli da se to dogodilo.

Njen brat je kremiran, a rekla je da je vratila pepeo sa bratovljeve sahrane, ali da sada ne zna ni da li je to zaista njegov pepeo.

"Nikada nisam dobila ništa od svog tate i sada nikada i neću. Mislim da moj tata nije ni bio u tom kovčegu. Ne mogu da verujem da sam ljubila prazan kovčeg, ali mislim da jesam. Kada se sada osvrnem na sve, to je apsolutno užasno. Drago mi je što je sahrana mog brata bila u krematorijumu."

