HANA IMA 16 GODINA, DOKTORAT I PRIČU OD KOJE SE DIŽE KOSA NA GLAVI: Evo kako se sudbina na neverovatan način POIGRALA sa njom

Hana Tejlor Šlic ima samo 16 godina i u maju će doktorirati na Teksaškom ženskom univerzitetu. Ona je najmlađi diplomac u istoriji ovog fakulteta koji postoji od 1901. godine, a njen uspeh nije mogao da prođe nezapaženo.

Iz ove lepe devojke širokog osmeha krije se tragična sudbina. Njena majka umrla samo nekoliko dana nakon njenog rođenja, piše Newsweek.

Usvojena sa 9 meseci

Hana je rođena 2008. u jednom zabačenom selu na jugu Etiopije. Prvi i jedini put u majčinom naručju bilo je tik nakon rođenja. Nekoliko dana kasnije njena biološka majka je umrla od tuberkoloze. Sa samo 9 meseci je usvojena i dovedena u SAD gde joj je dijagnostikovana tuberkoloza, pa je morala na lečenje.

- Imala sam neverovatnu sreću da me usvoji porodica u kojoj sam odgajana sa puno ljubavi. Oni su bili spremni da se bore za moje zdravlje i spasu me sudbine moje biološke majke. Žena koja me je usvojila, moja druga majka, dr Miješa Tejlor je lekar urgentne medicine i obezbedila mi je neophodnu negu ne samo da preživim već i da napredujem - započela je svoju ispovest Hana.

Ona je svesna da je imala mnogo sreće, jer je uspela da izbegne sudbinu hiljade dece posebno u Etiopiji koja umiru od tuberkoloze.

- Često razmišljam o sudbini bezbroj dece koja, za razliku od mene, nemaju sreće da se spasu od ove bolesti. Koliko je potencijalnih Nelsona Mandele, Alberta Ajnštajna, Mari Kiri ili Malale Jusafzaji izgubljeno zbog bolesti za koju postoje sredstva da se leči i spreči? Takve misli su sumorni podsetnik na surovu stvarnost sa kojom se suočavaju mnogi širom sveta - dodala je ona.

Kako je istakla Hana svesna je da je spletom srećnih okolnosti i usvajanjem izbegla tragičnu subinu svoje biološke majke.

- Sve ovo je uticalo na moju odluku da uradim doktorat iz sociologije, odnosno oblasti koja pruža uvid za ispitivanje složenih interakcija između društva, zdravlja i bolesti – interakcije koju sam lično preživela. Iako su moja dostignuća isključivo moja, ona bacaju svetlo na razornu stvarnost koja utiče na živote i potencijalnu budućnost izgubljenu zbog bolesti koja ostaje nelečena i koja je rasprostranjena u mnogim delovima sveta iako za nju lek postoji - rekla je Hana.

Iako ima samo 16 godina ona se bori za iskorenjivanje tuberkoloze.

- Moje putovanje od malog sela u Etiopiji do toga da sa 16 godina postanem najmlađi doktorant nije samo lični trijumf, to je moćna demonstracija onoga što je moguće kada se posvetimo iskorenjivanju tuberkuloze - poručila je ona.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, tuberkuloza je jedan od 10 najčešćih uzroka smrti širom sveta. Od ove bolesti je u 2020 umrlo 1,5 miliona ljudi.

- Oni nisu samo brojevi, to su izgubljeni životi majki, dece koji su mogli da budu lideri i inovatori čiji doprinos svetu nikada neće biti ostvaren. Svaki broj je kratka priča, a svetlo ugašeno prerano - zaključila je Hana.

