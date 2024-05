VRATILA SE SA ODMORA SA GLAVOBOLJOM I UMALO UMRLA: Probudila sam se u bolnici sa SMRTONOSNOM BOLEŠĆU, a posledice osećam i danas

Klaudija Gil je znala da nešto nije u redu kada se probudila ošamućena i zbunjena, žmireći pod jakim svetlima u bolničkom krevetu dok je bila priključena na monitore.

Poslednje čega se sećala je da je razgovarala sa nekim u bolničkom hodniku nekoliko sati ranije nakon što je stigla kolima hitne pomoći sa jakom glavoboljom, ukočenošću, povraćanjem i osetljivošću na svetlost i buku.

Dvadesetogodišnjakinja iz Volongonga smeštena je u odeljenje za izolaciju jer je dobila zaraznu i potencijalno smrtonosnu meningokoknu bolest (meningitis) uprkos tome što nikada nije razvila ljubičasti osip.

Preživela je, iako sa dugotrajnim tinitusom i glavoboljom, ali lekari su rekli da bi verovatno umrla da se pojavila u bolnici samo 30 minuta kasnije.

Sada joj zujanje u ušima i bol u glavi služe kao uporni podsetnik na bolest koja joj je zamalo oduzela život.

Klaudija je rekla za FEMAIL da želi da se svi upoznaju sa znacima i simptomima meningokoka (meningitisa).

- Imala sam neverovatnu sreću – moja priča je mogla da se završi drugačije. Pozivam ljude da nauče znakove i simptome i da ostanu na oprezu - rekla je ona.

Kako je sve počelo?

U maju 2022. kada je imala 18 godina, Klaudija se vratila svom povremenom poslu u maloprodaji nakon porodičnog odmora u Kvinslendu kada su njeni simptomi počeli.

Imala je jaku glavobolju i otkrila je da je osetljiva na svetla i muziku. Kada je otišla kući, njeno stanje se dodatno pogoršalo.

- Bio mi je ukočen vrat i osećala sam mučninu, na kraju sam povraćala i onesvestila se. Ležala sam u krevetu svojih roditelja stvarno ukočena. Nisam mogla mnogo da se krećem jer mi je glava bila tako otečena i bolna. Moj tata je pokušavao da dobije termin kod doktora, ali nismo uspeli - priseća se ona.

Klaudijin tata, Sem, pozvao je hitnu pomoć i bolničari su odmah posumnjali da ima meningitis.

- Ne razbolijevam se tako često pa smo pomislili da je to mogao biti grip ili neka vrsta infekcije. Mislim da nikome od nas nije pala na pamet da je to moglo biti meningitis - rekla je ona i dodala:

- Uspela sam da odem do kola hitne pomoći uz prilaz i uđem u kola. Gledajući unazad, ne znam kako sam hodala, ali kada sam ušla u kola hitne pomoći, postajalo mi je sve gore i gore.

Na putu do bolnice, bolničari su postavljali pitanja Klaudiji, ali joj je bilo teško da govori i gubila je svest.

Pomračenje

Sledeće čega se seća je razgovor sa doktorom u bolničkom hodniku, a zatim buđenje u izolaciji nekoliko sati kasnije.

- Imala sam samo bolničku haljinu i sve ove monitore svuda po meni. Sećam se da sam mislila da je bilo tako svetlo i tako glasno i bila sam zbunjena - rekla je.

Dok je spavala, lekari su uradili gomilu testova i notorno bolnu i neprijatnu punkciju drvene građe za koju je rekla da je srećna što je bila bez svesti.

Teška bolest

Testovi su potvrdili da je Klaudija dobila invazivnu meningitis, bakterijsku infekciju koja utiče na krv ili membrane koje okružuju mozak i kičmenu moždinu.

Širi se sitnim kapljicama tečnosti iz nosa i grla kašljanjem i kijanjem. Slučajevi rastu u jesen i zimu jer hladno vreme tera okupljanja u zatvorene, zatvorene prostore.

Meningitis se obično smatra nečim što pogađa malu decu koja imaju osip, ali takođe preovlađuju kod tinejdžera i mladih odraslih.

Dok je osip koji izgleda kao crvene ili ljubičaste mrlje ili veća modrica znak meningitisa i često je povezan sa bolešću, razvija se samo u kasnijim stadijumima infekcije.

Klaudija je rekla da je primetila samo dve male crvene tačke na ruci.

- Imam samo mali deo osipa na ruci, ali to je bilo samo nekoliko crvenih tačaka, a ne onaj ljubičasti osip za koji svi znaju - rekla je.

U pitanju su minuti

Lekari su je lečili od bolesti na osnovu njenih simptoma, ali pre nego što je potvrđeno da meningokok može izazvati invaliditet ili čak smrt ako se ne leči dovoljno brzo.

- Lekari su rekli da me je vreme uglavnom spasilo. Da smo bili pola sata kasnije, bilo bi mnogo gore - rekla je ona.

Klaudija je provela pet dana u bolnici na antibioticima na koje je dobro reagovala i uspela je da se vrati kući i polako počne da radi.

Međutim, ostale su trajne posledice.

- Glavobolje su gore nego što su bile ranije, ali su podnošljive. Takođe imam malo oštećenja u ušima. Ako idem na koncert ili događaj na kome je glasna muzika, moram da nosim čepiće za uši - rekla je ona.

Do danas, Klaudija nema pojma gde se zarazila meningitisom čak i nakon što je medicinsko osoblje pokušalo da uđe u trag uzroku kako bi suzbilo njeno širenje.

- Pratili su gde sam bila, ali nismo mogli ništa da pronađemo tako da je potpuno nepoznato gde sam to dobila - rekla je.

Klaudija želi da ljudi znaju koliko meningitis može biti ozbiljan i da se edukuju o znacima i simptomima kako bi znali kada da idu u bolnicu pre nego što bude prekasno.

- Zanimljivo je jer dobijem jednu od dve reakcije, ljudi su ili kao: „O, moj Bože, to je tako strašno. Ne mogu da verujem da se to desilo“, ili nemaju pojma šta je to i koliko je ozbiljno - rekla je i dodala.

- Ako imate bilo koji od simptoma, shvatite to ozbiljno i idite na proveru jer se to može dogoditi svakome u bilo kom trenutku.

(Kurir.rs/DailyMail/I.M.)