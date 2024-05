STIGAO MI JE MEJL OD NEPOZNATE ŽENE, KAD SAM GA OTVORILA, SHVATILA SAM DA SMO ISTE: Tako sam otkrila šokantnu porodičnu tajnu

Da je život izazovan, a naši putevi nepredvidivi dokazuje jedna priča koja dolazi iz Amerike, a korene vuče iz Južne Koreje. Emili Bušnel i Moli Sinert su bliznakinje koje je život sticajem okolnosti davno rastavio, te su one po rođenju date na usvajanje u jevrejske porodice.

Emili je usvojena na Floridi, a Moli u Pensilvaniji. Međutim, tokom odrastanja nisu znale jedna za drugu, niti su sanjale da imaju bilo koga od bliske porodice. Nakon što je Moli uradila svoj DNK test iz medicinskih razloga, totalno nasumično je saznala za svoju sestru bliznakinju. Zapravo, njih dve je povezala Emilina ćerka Izabel koja ima 11 godina i koja je pokušavala da sazna poreklo svoje majke izrazivši želju da urade DNK test.

Tako su preko aplikacije saznali gde se nalaze njihovi bliski rođaci među kojima i njena najbliža osoba na svetu, sestra Moli. Pošto je Moli shvatila da se oko 50 odsto njene genetike poklapa sa Izi, ćerkom njene biološke sestre, njih dve su razmenile poruke. Pedeset odsto sličnog DNK značilo je da bi Izi možda mogla da bude njena ćerka, ali pošto ona nema dece, to joj je izgledalo neverovatno, što je značilo da joj je ona nekako drugačije u direktnom srodstvu.

Ona je odlučila da zaroni dublje i istraži celu situaciju, pa se devojčica tako povezala sa svojom tetkom i veoma brzo majci pronašla rođenu sestru. I to bliznakinju.

- Ležala sam u krevetu sa ćerkom kada sam pogledala mejl koji je stigao od aplikacije za DNK. Obavestili su me da delim gene sa Moli i da ona želi da se povežemo. Bila sam u potpunom šoku. Izguglale smo njeno ime, pogledale fotografije i videe, bila je moj blizanac... Nisam mogla da verujem - ispričala je Emili.

Iako su više puta slučajno propuštale svoje susrete, dok još nisu znale da postoje, te često boravile na sličnim mestima na svojim putovanjima, do konačnog spajanja i susreta došlo je na njihov 36. rođendan, krajem marta prošle godine.

Njih dve su pre svog susreta razmenile sms i čule su se telefonom, shvativši da dele dosta toga istog. Emili je rekla da je bilo teško pogledati se u ogledalo nakon njihovog susreta jer nije očekivala da će se njihovi životi ogledati jedan u drugom.

- Bilo je dirljivo i bile smo nervozne. Non-stop sam zapitkivala supruga: "Da li ona izgleda poput mene, da li izgleda poput mene?". Jednostavno smo osetile jedna drugu, plakale smo, bio je zaista magičan trenutak. Naši životi su se promenili u tom danu - rekla je Moli u Emili šou emisiji.

Bliznakinje su bile odvojene daleko od svoje kulture i Emili kaže da nikada nije bila povezana sa svojim poreklom, te da je prihvatila jevrejsku kulturu odrastajući na taj način.

S druge strane, Moli je odrastala takođe u tipičnoj jevrejskoj porodici Bušnel, gde se nikada nije govorilo o njenom poreklu, niti je ona o tome razmišljala. Kako je vreme odmicalo, postepeno je počela da razmišlja o svom identitetu i osećaj nepovezanosti sa svojom kulturom i porodicom je počeo da raste.

- Emili mi je poslala sliku sa mature i odmah sam skočila da pogledam stare albume i pronađem svoju sliku. Bile smo potpuno identične, imale smo skoro istu top haljinu, ogrlice, čak smo i stilizovale kosu na isti način. Izgledalo je kao da poziramo zajedno - kaže druga sestra gostujući u jednoj emisiji.

Da je život hteo da ih spoji, govori i to što je Moli jedno vreme bila na putovanju u Bolderu u Koloradu, a čak je i razmišljala o eventualnom preseljenju nakon što je osetila snažnu privlačnost grada i planina. U istom gradu je u to vreme živela i njena sestra Emili koja je tamo rodila i svoju ćerku. To je bila prva propuštena prilika da sretne svoju sestru.

Njih dve su imale priliku da to učine u Izraelu i Floridi. Na jednom hodočašću na koje odlaze mladi od 18 do 32 godine, a koje se zove "Pravo rođenja", Moli je propustila priliku da ode zbog postdiplomskih studija. Emili je, s druge strane, otišla na ovo putovanje istražujući sa drugim vršnjacima "svoje jevrejsko nasleđe".

Njih dve će se sada posvetiti istraživanju korejske kulture, ali i međusobnom upoznavanju i nadoknađivanju svega što su propustile. Prošle godne one su gostujući u pomenutoj emisiji dobile 10.000 dolara za zajedničko putovanje u Koreju, a ove godine se najavljuje njihovo učešće u globalnoj rijaliti emisiji "Neverovatne trke". U njoj će njih dve da učestvuju protiv 11 drugih timova u trci za milion dolara. Međutim, kažu da im nagrada nije toliko važna koliko to da će zajedno provesti to vreme.

(Kurir.rs/ Srećna republika/ L. S)

