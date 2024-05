HILJADE EVRA DALA NA OPERACIJE, OVAKO JE IZGLEDALA PRE FILERA: Anastasija ima najveće jadogice, ljudi šokirani "ZAŠTO, BILA SI..."

Anastasija Pokreščuk (36) iz Ukrajine, privukla je veliku pažnju javnosti zbog svog lica, u koje je uložila ogroman novac.

Ova manekenka poznata je po tome što ima "najveće jagodice na svetu", a potrošila je više hiljada evra kako bi postigla ovakav izgled, a njene slike od ranije šokirale su sve.

foto: printscreen/instagram

Slike 'pre', koje su nastale pre skoro 10 godina, u poređenju sa onim od nedavnom, pokazuju oštar kontrast između prirodnog lica modela - koje je ona ranije opisala kao "mišje".

Pre skoro deset godina, fanatika filera odlučila se za nešto prirodniji izgled, prigrlivši prirodnu strukturu lica i talasastu tamno smeđu kosu.

Danas je Anastasija gotovo neprepoznatljiva, sa svojom ravnom plavom kosom, punim usnama i balonastim jagodicama.

Deleći slike pre operacija, napisala je: '26 i 35, na prvoj fotografiji nema hijaluronske kiseline.'

Slika je prikupila preko 18.000 lajkova, a mnogi korisnici društvenih medija bili su zbunjeni, šaleći se da je izgledala "mnogo bolje ranije“.

"Bila je prelepa boginja“, napisao je jedan, dok je drugi pitao: "Zašto???? Bila si tako lepa."

foto: printscreen/instagram

"Iskreno sam radoznao kakav je izgled ona pokušavala da postigne“, "Bila je zaista lepa na prvoj fotografiji“, "Veoma ženstvena i lepa devojka na prvom mestu“.

Nekoliko ljudi u komentarima brzo je branilo fanatiku filera, a neki su rekli da izgleda "sada zgodnije".

Podsećamo, Anastasija je prvi put počela da eksperimentiše sa filerom sa 26 godina, a čini se da je prestala da broji estetske zahvate koje je uradila na licu.

Pored toga što je potrošila hiljade evra na svoje lice, ukrajinska manekenka je promenila frizurz, povećala grudi i zadnjicu.

Iako je mnogi oduđuju ona je zadovoljna svojim izgledom.

foto: Prinstcreen/Instagram

- U stvarnom životu ljudi žele da me zagrle i slikaju se sa mnom. Tako je lepo! Nemam ljude oko sebe koji me osuđuju, ali nije me briga šta ljudi misle o meni. Moji prijatelji me nikad ne osuđuju. Mama mi kaže da sam ranije izgledala prelepo, naravno, ali sada me naziva "egzotičnom“. Ona je moj najbolji prijatelj i najbolja moguća podrška koju sam mogla tražiti - rekla je.

(Kurir.rs/I.M.)