"RASTURIO SAM PORODICU DNK TESTOM" Kad je video retultate ceo svet mu se srušio: "Pala je na pod i molila da ne kažem ništa"

Nekada je bolje da stvari ostanu kakve jesu, bar ako je sudeći po iskustvu jednog muškarca koji je rasturio porodicu zbog jednog DNK testa kupljenog na pumpi.

Pre par godina vladalo je veliko interesovanje za DNK testovima, koji su bili dostupni na pumpi, pa ih je radoznali muškarac kupio i razorio porodicu.

Otkrio je veliku tajnu

foto: Profimedia

Nije očekivao da će rezultati koje će pokazati test razoriti njegovu porodicu.

- Nakon urađenog testa otišao sam u odeljenje za DNK rođake da proverim svoja poklapanja. Na vrhu je navedeno da moj tata deli samo 29,2 odsto DNK sa mnom i da je predvideo da će biti polubrat, što je nemoguće.

Ovo mi nije imalo smisla pošto smo takođe delili očevu haplogrupu i samo toliko ličimo, tako da je on definitivno bio moj otac. Tinejdžer je kasnije saznao da deli 24,6 odsto DNK sa svojom rođakom - takođe predviđajući da će ona biti njegova polusestra - jer rođaci obično dele oko 12 odsto.

Kako se klupko raspetljavalo neke stvari su mu postale jasnije.

foto: Shuttrestock, Ilustracija

- Nisam mogao da smislim genetski odnos koji bi objasnio ono što sam video u rezultatima. Deljeni procenti su izuzetno tačni i malo je verovatno da će biti lažni. Jedino realno objašnjenje za ono što video sam da je moj stric, otac mog rođaka i tatin brat, moj otac - naveo je momak.

Trebalo mu je neko vreme da prihvati situaciju.

- Realnost me je udarila u lice kao pesnica. Sve tačke su se poređale i osetio sam gubitak. Sedeo sam sat vremena u šoku u svojoj sobi, a onda sam imao osećaj besa koji me obuze. Trebali su mi neki odgovori - ispričao je.

Ne razmišljajući o tome, pokazao je mami svoje DNK rezultate - i pitao je zašto se ne poklapaju.

foto: Antonio Guillen Fernández / Panthermedia / Profimedia

- Pitao sam je da li je prevarila tatu sa stricom Davidom. Nikada nisam video da boja nestaje sa nečijeg lica tako brzo. Izgledala je zaprepašćeno, a zatim promrmljala 'Kakvo je ovo pitanje? Naravno da nisam. Sve sam joj rekao: test, procenti, DNK podudaranja, sve to! Moja mama je pala na zemlju plačući, moleći me da ne kažem tati - objašnjava.

Dalje je objasnio kako je nazvao svoju rođaku - zapravo svoju polusestru - da joj kaže sve.

- Ona je prekinula poziv vrišteći. Moj tata (sada stric) je tada došao kući i uleteo u moju sobu pitajući šta je sa mamom. I ja sam mu sve ispričao. Nije ništa rekao nakon što se smirio. On je izašao iz sobe, a ja sam zaključao vrata.

foto: Profimedia

Sledećih nekoliko sati čuo sam kako se cela moja porodica raspada ispred mojih vrata. Moji roditelji su se žestoko posvađali, a baka i deda su požurili da vide šta se dešava. Moja tetka i David su se pojavili ubrzo kasnije i prilično sam siguran da sam čuo da su moj tata i David ušli u potpuni haos.

Osećam se kao da sam upropastio sve – znam da nisam kriv, ali ne mogu a da ne osećam da je sve ovo zbog mene. Da sam novac za rođendan potrošio na nešto drugo, ništa od ovoga se ne bi desilo, ali drugom delu mene je drago što sazna istinu - zaključio je.

Burne reakcije

Nakon što je njegova priča podeljena na Redditu, a priču je preneo Mirror, mnogi korisnici su smislili načine na koje bi mogao da pokuša da spase odnose između svojih najmilijih, dok su mu drugi ponudili reči podrške.

foto: Shutterstock

"Pozovi svog tatu, jasno stavi do znanja da ga još uvek vidiš kao svog oca – to bi mu zaista moglo pomoći", "Jedina osoba koja je kriva su tvoja majka i 'stric'. Ona i on su ti koji su varali i lagali. Ne moraš da se osećaš krivim što si razotkrio njihovu tajnu. "

"Tvoj pravi tata je momak koji te je vaspitao, a ne momak čiji su geni sličniji".

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

04:43 DNK analiza je sto odsto sigurna