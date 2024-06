MISLILA SAM DA ME JE IGNORISAO, A ON SE BORIO ZA ŽIVOT: Istina je bila gora nego što sam mogla da zamislim, VIŠE ME SE NIJE SEĆAO

Kodi Brajant je upoznao Hejli Vološen dok je bila na odmoru na Havajima 2022. godine i varnice između njih su odmah sevnule. Njihov odnos se brzo pretvorio u divnu romansu, a veza je još više procvetala kada su otkrili da žive veoma blizu jedno drugom u Los Anđelesu.

Zaljubljeni par proveo je narednih nekoliko nedelja zajedno, ali sve se naglo promenilo i ova priča zaista postaje filmska. Po povratku kući, Kodi je iznenada prestao da odgovara na Hejline poruke. Hejli je zaključila je momak više ne želi da se čuje sa njom i da je ono vreme koje su proveli na Havajima jedino što će i ostati od njihovog odnosa.

Međutim, istina je bila potpuno drugačija. Dok je Hejli verovala da je Kodiju predstavljala samo usputnu avanturu, on se borio za život. Naime, Kodi je doživeo nesreću dok je vozio moped na Ibici i zadobio je ozbiljne povrede zbog kojih je završio u komi.

Hejli je saznala istinu tek kada je naišla na stranicu "GoFundMe", namenjenu skupljanju pomoći za Kodija koju je pokrenula njegova porodica. Sada je znala šta se desilo i znala je kako može da dođe do njega, ali usled teških povreda i vremena provedenog u komi, Kodi se nije sećao ni njihovog upoznavanja, ni romanse koju su imali. Doživeo je traumatičnu povredu glave koja je ostavila posledice.

Međutim, to nije zaustavilo Hejli u nameri da pomogne Kodiju u oporavku. Njihova ljubav nije imala granice i njih dvoje su počeli da obnavljaju svoju vezu. Počeli su da se ponovo upoznaju i uspeli su da ožive svoju romansu, odnosno da je Kodi prvi put doživi, baš kao u filmu "50 First Dates".

- Nijedno od nas dvoje nije ovo očekivalo, ali osećanja su počela da se ponovo grade. Šalim se ponekad i kažem da me je osvojila po drugi put - napisao je Brajant u objavi na "Instagramu".

Kada se vratio u Los Anđeles, Brajant je morao da se podvrgne raznim rehabilitacionim terapijskim tretmanima pošto ga je nesreća ostavila delimično paralizovanim, a njegovi lekari su se čak brinuli da više nikada neće moći da hoda. Hejli je sve vreme bila uz njega, čak su se zajedno popeli na vulkan Akatenango u Gvatemali. „Ovo pešačenje je bilo moj san čak i pre nesreće, tako da je to sada još značajnije.”

"Išao sam na mnoga putovanja širom sveta pre moje nesreće, ali nažalost, mislio sam da to više nikada neću moći da uradim. I dalje se borim sa ravnotežom i mišićnom koordinacijom, tako da je spuštanje po klizavom, strmom, neravnom terenu rezultiralo velikim brojem okliznuća i padova. Srećom, Hejline navijačke veštine su dobro došle da minimiziraju to."

„Svaki korak je bio pobeda, a dostizanje vrha značilo je više nego što mogu da izrazim rečima“, napisao je na svojoj "GoFundMe" stranici. „Odlučan sam da nastavim da se penjem na ovakve planine (bukvalno i figurativno) tokom mog oporavka."

Ali uprkos njegovom neverovatnom napretku, Kodi je rekao pratiocima da je njegova povreda mozga istavila posledice sa kojima i dalje mora da se bori.

- Moja pozitivnost me je dovela do ovoga gde sam sada i ne želim to da izgubim, ali ću biti transparentniji u pogledu nevidljivih poteškoća. Rečenica - "Voleo bih da mi nedostaju udovi umesto da imam povređen mozak", pojavila se u mom dnevniku više puta. Svesno gubiti razum je strašno - prenosi "NY Post".

Kodi ne može da se seti dana kada je doživeo nesreću mopedom ni dan-danas. Njegovo pamćenje je i dalje problem, ali je „zadržao većinu svojih dugoročnih sećanja“.

- Moj mozak više nema "automatsko čuvanje" pa koristim beleške za sve. Moja pažnja je prolazna pa često izgubim pojam o tome šta radim. Strogo se oslanjam na sat jer je moj urođeni osećaj za vreme prilično loš.

Uprkos tome što se svakodnevno suočava sa mnogim izazovima, Kodi je obećao da će ponovo naučiti kako da piše, trči i pliva i to ispunjava, polako.

Par je zajedno više od godinu dana i nerazdvojan je, a cela ova teška situacija koja je pogodila Kodija je samo jedan od dokaza da se uz ljubav i podršku i najteže životne situacije mogu uspešno prevazilaziti.

