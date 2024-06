OVO SU POSLEDNJE REČI SVAKE OSOBE NA SAMRTI: Čuveni lekar otkrio je ŠTA JE LJUDIMA TADA U GLAVI "Čekali su sve dok nije bilo..."

Kada ostarimo ili kada smo na samrti, često se setimo i srećnih i tužnih trenutaka. Zbog nekih stvari čest zažalimo jer smo svesni da smo mogli drugačije postupiti i biti srećniji.

foto: Shutterstock

Ipak, svaka osoba u poslednjim trenucima svoje svesnosti želi da izgovori jednu stvar kako bi olakšala sebi i pronašla duševni mir, otkrio je Sidarta Mukerdži.

Samo jedno im je na pameti

Kako isitiče ovaj dobitnik Pulicerove nagrade i onkolog, te četiri fraze daju nam važnu lekciju o tome šta je zapravo ispunjen i uspešan život

- Svaka osoba na samrtikoju sam ikada sreo želela je da dobije jedan od četiri dogovora, da kaže jednu od ove četiri stvari - napisao je u svojoj knjizi "The Emperor of All Maladies: A Biography of Cancer".

Hoću da ti kažem da te volim.

Hoću da ti kažem da ti opraštam.

Možeš li da mi kažeš da me voliš?

Da li možeš da mi oprostiš?

Oproštaj nudi spokoj duši

foto: Shutterstock

Ljudi koji znaju da će uskoro umreti najčešće izgovaraju jednu od varijanti ove četiri fraze fokusirajući se na potreban mir pre odlaska.

- To ukazuje na to da su čekali sve dok nije bilo kasno da iskažu svoju zahvalnost drugima ili da isprave greške koje su pravili u odnosu sa ljudima. Umesto toga, gajili su ljutnju, živeli sa nerazjašnjenom krivicom ili su proveli godine i godine plašeći se da dozvole sebi da budu ranjeni - objasnio je.

Spokoj nema cenu

Na naše mentalno zdravlje u velikoj meri može da utiče kajane zbog grešaka, te je neophodno da to ne držimo u sebi nego izgovorimo, tvrdi naučnik Džej Kim Penberti.

foto: Shutterstock

- Ljubav i oproštaj, smrt i umiranje. Čekanje da izrazite ono što nosite u sebi samo odlaže neizbežno. Mladi ljudi ovo treba da shvate ozbiljno. Živite u svetu u kome su ljubav i oproštaj postale besmislene, zastarele floskule. To su reči kojima su ljudi naučili da se smeju - objasnio je.

(Kurir.rs/I.M.)