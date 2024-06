ZBOG BOLOVA U STOMAKU OTIŠLA LEKARU, A DIJAGNOZA JE ŠOKIRALA: Nedeljama nije znala šta se dešava sa njom, a ONDA SE DESILO ČUDO

Tejlor Dobins doživela je pravi šok, kada se ispostavilo da umesto upale slepog creva, očekuje bebu. Ova žena iz Arizone, 38 nedeja nije imala nikakve simptome trudnoće poput jutarnje mučnine, žudnje za hranom, pa čak i šutiranje bebe.

Gospođa Dobins je imala pobačaj pre mnogo godina i od tada je njen menstrualni ciklus bio nepravilan. Iako je izostanak menstruacije tipično prvi znak trudnoće, ona nije razmišljala o tome, jer je imala probleme sa policističnim jajnicima.

Ovaj slučaj poznat je kao "zagonetna trudnoća“ i pogađa čak jednu od 2.500 žena. Zagonetne trudnoće do oko pet meseci su mnogo češće, pogađaju jednu od 400 žena.

Porođaj je počeo bez nagoveštaja

Gospođa Dobbins se probudila 18. maja sa nekim bolom u stomaku, ali je ipak nastavila i otišla na posao. Ali bol se samo pogoršavao, navodi AZFamily.

Otišla je lekaru, znajući da nešto nije u redu. Medicinske sestre su požurile da obave niz testova, uključujući i krvne testove. Jedan od njih je gospođi Dobins preneo šokantnu vest da je trudna oko šest nedelja.

Ipak, ispostavilo se da je ona u 38 nedelji trudnoće i da se porođaj očekuje svaki čas. U tom trenutku počela je da brine za zdravlje svoje bebe.

Većina trudnica posećuje lekara otprilike jednom u četiri nedelje tokom prvog tromesečja, otprilike svake dve nedelje tokom drugog i svake nedelje tokom trećeg.

- Bila sam zabrinuta da će izaći bez nekih prstiju na rukama ili nogama ili ne daj Bože, slep ili gluv - rekla je majka.

Otprilike pet sati kasnije, gospođa Dobrins je rodila zdravog dečaka Aleksandra Davona Dobinsa.

Prvi put kada je držala sina bio je trenutak koji je promenio život za gospođu Dobins, koja je rekla da, iako je Nobleov dolazak bio neočekivan, njegovo prisustvo je čudo.

- Da li je to bilo onako kako sam to planirala? Ne, ali hoćemo li biti u redu kada to shvatimo? Sigurno. Ipak će to svakako biti proces - rekla je.

Šta je zagonetna trudnoća?

Svako može imati zagonetnu trudnoću, ali žene koje imaju sindrom policističnih jajnika – a ima ih oko šest miliona – imaju veću verovatnoću da će imati nepravilan menstrualni ciklus, što bi moglo da prikrije trudnoću.

Mučnina koja proizlazi iz trudnoće, na primer, može se pomešati sa konzumiranjem kontaminirane hrane. Umor se može pogrešno shvatiti kao znak nedostatka sna.

Zagonetna trudnoća može biti opasna. Žena koja ne zna da je trudna ne dobija standardnu prenatalnu negu, kao što su testiranje krvi, ultrazvuk, savetovanje o ishrani i druge vrste podrške.

