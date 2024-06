UDALA SAM SE ZA POLUBRATA: Dve godine živeli kao rođaci, pa se prepustili "Sve je počelo u đakuziju, MAMA MI JE REKLA DA..."

Matilda i Samuli Erikson iz Finske postali su brat i sestra, nakon što se njena mama udala za njegovog oca 2019. Međutim, nakon noći ispunjene alkoholom i strastima, nekoliko godina kasnije 2021. odlučili su da uplove u vezu.

Dve godine živeli kao rođaci

foto: Printscreen/Youtube/LoveDontJudge

Matilda je primetila da Samuli ne može da skrene pogled sa nje na jednom skupu, a ona se izgubila gledajući u plave oči svog polu brata.

- "Šta to radim? Šta ako neko primeti? To je tako čudno!" pomislih, pocrvenevši. On je moj polubrat! - rekla je devojka za That's Life.

Što su više vremena provodili zajedno, sve je više rasla hemija među njima - a tokom jedne večeri Samuli je čak stavio ruku na njenu nogu.

Ali iako ga je Matila tada povukala u stranu i njih dvoje su zaključili da to ne može „dalje“, osećanja su nastavila da cvetaju – a očigledno im nisu mogli odoleti.

Ljubav u đakuziju

foto: Printscreen/Youtube/LoveDontJudge

Nedelju dana kasnije, braća i sestre odvezli su se u vikendicu svojih roditelja - a sve ostalo je istorija. Njih dvoje su se našli u hidromasažnoj kadi, sa Samulijevom rukom ispod njene.

Matilina majka je savetovala ćerku da sluša svoje srce - i to je učinila, a par je ubrzo počeo da živi zajedno. Nakon što je podelila priču sa svojom koleginicom, Matilda je naišla na kritike - a čak su i neki od Samulijevih prijatelja odnos označili kao "čudan".

- Nismo dozvolili da mišljenje drugih ljudi o našoj vezi stane na put našoj ljubavnoj priči - istakli su.

Kritike

foto: Printscreen/Youtube/LoveDontJudge

Ništa od ovoga nije bilo važno za njih dvoje - i šest meseci kasnije, oboje su zaprosili jedno drugo u isto vreme i pronašli savršeni verenički prsten. Par se venčao u maja prošle godine na istom mestu gde su se prvi put sreli - mestu gde je održano venčanja njihovih roditelja.

Mladi par je od tada podelio priču na TikTok-u u nadi da će promeniti narativ o braći i sestrama kroz bračne veze. Iako je bilo negativnih reakcija, a neki su ovaj brak nazvali "bolesnim.

- Dobijali smo mnogo negativnih komentara – tražite terapiju, odvratno, od svih ljudi na svetu biste izabrali svog polubrata i muka mi je - istakla je Matilda.

(Kurir.rs/I.M.)