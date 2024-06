LUNA SE NIKAD NE SMEJE ZBOG ONOGA ŠTO JOJ JE U USTIMA: Ima 29 godina i prolazi kroz AGONIJU, evo šta su joj DOKTORI otkrili!

Žena čiji su zubi potpuno istrulili i ispali iz usta sada mora da nosi protezu sa samo 29 godina. Kortni Luna ima loše zube otkad pamti zbog nedostatka gleđi i kaže da je pokušala sve da ih spreči od truljenja, uključujući proteze, opsežne stomatološke radove i promenu ishrane.

Njeni mlečni zubi su istrulili još kad je bila dete, a kada su joj probili odrasli zubi, bili su podjednako slabi. Pošto su joj zubi i dalje ispadali i nikakvi tretmani ne bi pomogli u borbi protiv problema, Kortni je odlučila da je vreme da popravi svoj osmeh jednom zauvek.

Kortni su zubi ispali još u tinejdžerskom periodu foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

"Tokom celog mog života, to je bio samo bol, smrtonosne infekcije, tri apscesa koja su izazvala velike otoke, besane noći i suze", rekla je ova devojka za Džem press.

Kortni iz Kanzas Sitija opisivala je deo agonije koju je prolazila još od detinjstva pa i kasnije kao tinejdžerka.

"Provela sam toliko sati svog života u zubarskoj stolici. Imala sam korenske kanale, krunice, plombe, pa čak i proteze kada sam bila tinejdžer, koji su čak morali da budu uklonjeni zbog propadanja. Pokušala sam da promenim svoju ishranu, redovno da ih perem, pokušavam sve što sam mogla da ih zadržim, ali uprkos svemu tome, moji zubi bi i dalje nasumično pucali ili pucali na pola, samo od normalnog obroka", ispričala je ova devojka.

Kortni se stidela svog osmeha foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Njeni zubari su otkrili da ima nedostatak gleđi, inače poznat kao hipoplazija zubne gleđi. To je defekt gleđi, koji karakteriše tanka ili odsutna gleđ, gde zub može imati previše tanak sloj zubne gleđi ili uopšte nema gleđi. Ali za radnicu u proizvodnji Kortni, to je bilo na svakom zubu, i nije mogla ništa da uradi da to popravi.

Kortni se danas smeje i puna je samopouzdanja foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Rekla je: "Shvatila sam da, bez obzira na to šta sam uradila, ipak ću morati da ih uklonim. Odlučila sam da želim da nabavim neki oblik implantatnih proteza jer sam još mlada, i želela sam da sprečim bilo kakvo oštećenje kostiju", dodaja je ova devojka.

Kortni se danas smeje bez bojazni i sramote, a njeni novi blistavi zubi su joj nondeli neizmernu radost.

(Kurir.rs/M.J)

