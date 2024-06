MAJKA JE UPOZNALA S OPASNOM SEKTOM, TAMO SU JE ZLOSTAVLJALI I ŽIGOSALI: Princeza SRPSKOG POREKLA bila je ROBINJA zloglasnog KULTA

O britanskoj kraljevskoj porodici znamo baš sve, ali jeste li ikada čuli za Indiju Oksenberg, srpsku princezu koja je odrasla u SAD, a život joj je oscilirao od bajke do noćne more.

Naime, Indija danas ima 62 godine, a javnost je za nju čula zbog njene traumatične upletenosti u kult NXIVM. Indija je zapravo unuka princeze Jelisavete Karađorđević, a danas radi kao glumica i producentkinja dokumentarnih filmova. Prelepa plavuša postala je goruća tema tabloida kada je došlo do njenog dramatičnog spasavanja iz kulta NXIVM, sekte u kojoj su se događale stvari kao iz najgorih noćnih mora.

foto: Printscreen

Krenimo od početka - Indija je u svet glume ušla još kao devojčica, a i majka Ketrin bila je glumica. Nije postigla veliki komercijalni uspeh, pa je upisala koledž, ali ni tu se nije ostvarila. Prestala je sa studijama nakon godinu dana, a onda upisala kurs preduzetništva za samopomoć i postala lajfkouč. I taman kad se činilo da će pronaći svoj put – majka ju je upoznala s opasnim kultom.

"Moglo bi se reći da me mama upoznala s NXIVM, ali zajedno smo ušle u to 2011. godine. Odlučila sam da posle godinu dana napustim fakultet i nisam bila sigurna šta da sad radim. Osećala sam se izgubljeno. Trebao mi je neki pravac. Trebala mi je svrha. Prijateljica moje mame preporučila je organizaciju za samopomoć pod nazivom NXIVM, koja je bila opisana kao kurs za sve one koji su preduzetnički orijentisani", istakla je svojevremeno Indija, koju je tada uvodna prezentacija sekte oduševila.

Kako je ispričala, delovalo je kao da je sve namenjeno samo njoj i kaže da je bila inspirisana, pa je odlučila da sa svojom majkom bude deo tog programa.

foto: Printscreen

Pet godina nakon što je bila u programu, Indiji se obratila, sada već osuđena Elison Mek, glumica iz serije "Smallville’", i ponudila joj da se pridruži tajnom sestrinstvu pod imenom "Dominus Obsequious Sororium" (DOS). Tako je postala njena mentorka, a veoma brzo Indija je morala da otkriva porodične tajne, ali i da pozira naga na fotografijama. Bila je na striktnoj dijeti, te je unosila samo 500 kalorija dnevno, a ubrzo se idila ispostavila kao pakao. Svojoj mentorki Elison je postala lična robinja – morala je da ispunjava sve njene želje, uključujući i one seksualne.

To je bila uvertira u to da Indija postane seksualna robinja i lutka osnivaču kulta NXIVM, Kitu Rajneru. Njeno zatočeništvo je trajalo punih 7 godina, tokom kojih je Indija bila nebrojeno puta silovana, a čak su joj i žigosali kožu kako bi je zauvek obeležili kao svoju članicu.

foto: Youtube

Kada se napokon izvukla iz ovog začaranog kruga mučenja, srpska princeza je o svom iskustvu progovorila u dokumentarcu "Seduced: Inside the NXIVM Cult". Kako je istakla, njoj su isprali mozak, a sve s ciljem kako bi je potpuno imali u šaci.

Iako ju je inicijalno s kultom upoznala upravo njena majka Ketrin, ona je puno pre Indije izašla iz kulta i potom krenula u pronalazak načina da i ćerku izbavi iz ralja okrutnog kulta. Javno je otkrila tajne sekte.

Tako je otkriveno da "Dominus Obsequious Sororium" zapravo znači latinsku frazu koja se prevodi kao "Gospodar nad ženama robinjama". Dakle, radilo se o tajnom društvu unutar NXIVM-a, koje je funkcionisalo kao piramida – na dnu su bile žene robinje, a na vrhu muškarci gospodari koji su ih maltretirali.

"Sve je u početku zvučalo sjajno. To je bila šema ’mamca i preokreta’ koja je završila tako što sam bila porobljena i žigosana. Morali smo da damo ’kolateralni materijal’ našim gospodarima pre učlanjenja, što mi je bilo neprijatno jer se radilo o porno snimcima i mojim golim fotografijama. Ali ljudi koji su to tražili rekli su mi da im verujem. I jesam. Ni dan-danas ne znam gde je sve to završilo", otkrila je kasnije Indija.

"Danas se najviše kajem što sam dovodila ljude u DOS, ali niko od nas nije mogao da predvidi šta će se događati. Ipak se osećam užasno što sam ljude do kojih mi je stalo dovela u opasnost", dodala je Indija, koja je celu tu mučnu "družinu" napustila 2018. godine, kada se preselila u Los Anđeles.

Na njenu inicijativu je i pokrenuta istraga protiv kulta, a otkriveni su brojni zastrašujući slučajevi zlostavljanja. Zbog toga su i vođa organizacije Kit i Elison Mek osuđeni na zatvorske kazne zbog mamljenja i izrabljivanja ljudi. Indijina majka posebno je pomogla svojoj ćerki da se spasi – sakupljala je godinama dokumentaciju kako bi optužnica protiv kulta bila što uverljivija na sudu.

Zbog njenog truda je Kit uhapšen u 2018. godine, a dobio je i doživotnu kaznu zatvora.

"To je potvrdilo istinu koju sam već znala: Kit nije guru. On je poremećena i surova osoba. Iako nisam odmah uspela da stavim tačku na sve, uspela sam da pronađem mir kroz terapiju. Lagala bih ako bih rekla da za vreme treninga boksa ne zamišljam kako udaram Kitovo lice ili mu*a ponovo i ponovo", rekla je Indija.

Ipak, nakon svih brodoloma, Indiji se sreća konačno osmehnula. Iste godine kada je Kit osuđen, ona je upoznala čoveka svog života. Zaljubila se u kuvara Patrika, sa kojim je u braku od 2022. godine. Sada se konačno smeje i uživa u životu bez straha.

(Kurir.rs/Story.hr/J.M.)

Bonus video:

03:11 SEKTE HARAJU SVETOM! Pastuović: Svaka je sekta satanistička samo nazivi drugačiji OVA UMETNICA JE PRIPADNICA MRAČNE ORGANIZACIJE?!