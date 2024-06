20 GODINA TRAŽIO BIOLOŠKU MAJKU: Bili su udaljeni samo nekoliko metara, znao je samo ime, a onda je poruka zauvek PROMENILA SVE

Bendžamin Hulberg iz Jute, zamenski učitelj u srednjoj školi od detinjstva je znao da je usvojen. Godinama je pokušavao da pronađe svoju biološku majku i oca, a nikada mu to nije polazilo za rukom.

Sve što je znao o biološkim roditeljima je da mu se majka zove Holi, ali koliko god da se trudio pravu informaciju nikada nije dobio.

- Razgovor s roditeljima o Holi je uvek bio pozitivan. Moji roditelji su ili izražavali zahvalnost Holi ili sam ja pričao o tome kako sam joj ja zahvalan i kako je želim jednog dana upoznati - rekao je 21-godišnjak.

Sa druge strane njegova majka Holi imala je urezano u sećanju da je svog sina dala na usvajanje pre 20 godina. Htela je da ga potraži, ali se plašila reakcije.

- Uvek mislim na njega. Još više tokom praznika i za njegov rođendan. To je bura emocija - rekla je njegova biološka mama Holi Širer (38).

Hajmo unazad dve decenije

Bendžamina je Holi rodila kao tinejdžerka i budući da nije mogla da brine o njemu, dala ga je na usvajanje. Prve tri godine neprestano je pratila kako njen sin raste u pravog dečaka, a onda se agencija putem koje je usvojen zauvek zatvorila.

Holi je posle 18 godina odlučila da ga pronađe, našla je fotografiju, ali nije skupila hrabrost da stane pred njega. Šta da mu kaže? Koji je razlog što je nije bilo 18 godina.

- Imao je 18 godina kada sam ga našla i jako sam oklevala. Toliko toga mu se događalo u životu. Zadnje što sam želela je stvoriti mu problem. Tako da sam samo gledala iz daljine - rekla je.

Dečak se osećao ostavljenim

Naravno, ovaj potez majke Bendžamin nije mogao da zna. On je godinama s roditeljima pričao o tome kako pokušava pronaći svoju biološku mamu. Pisao je pisma, upisao se u registar usvajanja, pa čak i uradio DNK test u nadi da će doći do neke informacije o njoj.

Dan kada mu se svet okrenuo naglavačke

Povodom 20 rođendana Holi mu je posala rođendansku čestitku na Fejsbuk profilu, a Bendžamin nije mogao ni da pretpostavi šta se krije iza profila, odnosno ko.

- Sećam se tačno mesta na kojem sam bio kada sam dobio poruku. Bio sam na poslu. Uzeo sam telefon, video njenu poruku i samo sam odgovorio 'Ćao! Otkud se znamo?' - ispričao je i dodao:

- U odgovoru mi je objasnila ko je i tu sam ostao šokiran.

Poruka koja mu je promenila život

Bendžamin je rekao da je ta sudbonosna poruka izazvala jaku emocionalnu reakciju kod njega, ali da je ono što je sledilo bio pravi šok za njega.

- Plakao sam. Sve su to bile vrlo pozitivne emocije. Ali za mene je ovo dan koji sam čekao poslednjih 20 godina svog života i shvatiti da se to konačno događa je bilo nestvarno. Bilo je puno toga za procesuirati - objasnio je.

Nakon toliko dugog čekanja, Bendžamin nije gubio vreme, odmah ju je pitao da se nađu, a ona je pristala.

- Tražio je da se nađemo, i to odmah, što me je malo uznemirilo - rekla je Holi i nastavila da to 'nije očekivala', ali da se on odmah želeo upoznati pa da su se dogovorili da se sledećeg dana nađu na večeri u Red Robinu s obe njihove porodice.

Rešio je da se vide, ipak je čekao 20 godina.

- Nisam hteo više da čekam. Čekao sam 20 godina i to mi je bilo dovoljno - dodao je Bendžamin.

Tako su se 21. novembra 2021. Bendžamin i Holi konačno ponovo su se sreli zajedno s njihovim porodicama. Holi i njena porodica prvo su se našli s Anđelom i Brajanom Hulbergom.

foto: Printskrin/Facebook

- Izgledali su isto kako sam ih se i sećala, i to je bilo lepo. Čekali smo i razgovarali dok nismo seli. Onda, otprilike pet minuta nakon što smo seli, pojavio se Bendžamin, prišao mi je i potapšao me po ramenu. Preplavila me je radost. Zagrlili smo se i tako ostali da sedimo jedno pet minuta - grleći se i plačući. Nisam mogla verovati da se to događa - ispričala je Holi.

Sa druge strane Bendžamin se nikada nije osetio tako nervozno.

- Kad sam je video, ustala je i zagrlila me, a ja sam zaplakao. Samo sam je pogledao i pomislio: ‘Stvarna si, i tu stojiš ispred mene.' To je bilo neverovatno - dodao je.

Bili su na istom radnom mestu

Holi je medicinska sestra u bolnici "The Heart Center u St. Marku", a neverovatan splet okolnosti je da Bendžamin volontira u bolničkoj jedinici neonatalne intenzivne nege.

- Svako jutro prolazila sam kroz žensko odeljenje da bih došla na svoje radno mesto. Tako da sam svaki dan prolazila pored jedinice za intenzivnu negu novorođenčadi. Parkirali smo u istoj garaži, mogli smo biti na istom spratu, nismo imali pojma da smo tako blizu - rekla je Holi.

Bendžamin je počeo da se druži i sa svojim mlađim polubratom i polusestrom. Čini se da se porodica ponovo okupila. Svake nedelje se nalazi s Holi u njenoj kancelariji, koju takođe zove mama.

foto: Printscreen/Facebook

- To što mogu doći do Holi, sesti sa njom i popiti kafu pre odlaska u smenu, je neverovatno - rekao je.

- Uzbudljivo je. Postala sam deo njegovog života. Samo to što znam da imam njegov broj telefona i da ga mogu nazvati kad god poželim je čista sreća - rekla je Holi.

(Kurir.rs/I.M.)

Bonus video:

01:15 Mirjana Novakov objašnjava uslove za hraniteljske porodice