MISLILA SAM DA MI JE ĆERKA U SREĆNOM BRAKU DOK ME JEDNOG DANA ZET NIJE POZVAO Krstili su bebu, a onda je usledio nezamislivi HOROR

Metju i Abi su jedno drugom bili ljubav iz detinjstva. Imali su bajkovito venčanje i uz pomoć vantelesne oplodnje jedva dobili ćerkicu. Dali su joj ime Sidni, a samo šest meseci nakon njenog rođenja se desio horor.

Ova priča ravna nekom Netfliksovom trileru počela je tako što je Metju prijavio nestanak svoje supruge Abi i čak postavio objavu na svom Fejsbuk profilu u kojoj je napisao: "Da li je neko video Abi? Ako jeste, molim vas javite mi ili je barem dovedite da mi vrati prsten".

Policiji i njenim roditeljima ispričao je kako je njegova supruga napustila njihov dom usred noći, a na kraju se sve to ispostavilo kao laž!

U stvari, Metju je ubio Abi pre nego što je njeno telo umotao u kese za smeće, lepljivu traku i ćebad. Zatim je ostavio njihovu ćerkicu staru šest meseci samu kod kuće i vozio se širom Jorkšira da bi se otarasio njenog tela.

Abini slomljeni roditelji, Andrea i Mik Ričardson, sada odgajaju njenu malu ćerku Sidni i, kao deo novog dokumentarca "Ubistva na društvenim mrežama", dele svoju priču u nadi da će to podstaći druge ljude da prepoznaju znakove upozorenja da su možda u opasnosti.

Krstili ćerkicu, pa nedelju dana posle toga ubio suprugu

Njena majka Andrea je kroz suze objasnila da joj se ćerka nikada nije specijalno požalila na supruga, ali da joj je samo jednom prilikom ispričala kako je posle rođenja unuke imao par "klinačkih ispada" i pokazao loš temperament.

- Svi postanu malo nervozni kada su umorni, a Sidni je bila budna svakih nekoliko sati zbog hranjenja - rekla je Andrea, dodajući da je čak i tada takvo ponašanje pripisivala umoru zbog novorođenčeta.

- Kada ne sumnjate ni na koga - on je nikada nije udario ili nešto slično - ne pomišljate da nešto tako užasno može da se dogoditi - izjavila je njena majka tvrdeći da misli kako je dobro poznavala svog zeta, jer su pre venčanja njena ćerka i on pet godina stanovali zajedno sa njima.

- Oboje su želeli bebu - ljudi misle da je samo Abi želela, ali su oboje želeli. Počeli su da pokušavaju pre nego što su se venčali - ispričala je Andrea, a prenosi "The Sun".

Abi je radosno objavljivala slike svoje male porodice na internetu - od nje i Metjua kako vode ćerku na njeno prvo plivanje, do srećnih portreta sa Sidninog krštenja samo vikend pre nego što je Abi ubijena.

Ali, dok su izgledali kao savršena porodica - čak i za Abine roditelje - iza scene su se pokazivali problemi.

Ni sekundu nisu posumnjali na zeta

Osim što je roditeljima pričala o Metjuovim ispadima, Abi se takođe poverila svojoj najboljoj drugarici Emi da je Metju krišom nakupio dugove na kreditnoj kartici.

Policija je kasnije otkrila da je pretraživala internet o "besplatnom savetovanju za brak" i "šta da radite ako vas muž mrzi".

Njena majka smatra da joj je ćerka sigurno bila zabrinuta čim je pretraživala sve ono na internetu.

- Kada nam je policija to rekla, nismo imali pojma. Očigledno je Abi mislila da postoji problem, ali je bila jaka devojka i pokušala bi sve pre nego što bi odustala. Nije želela da Sidni dolazi iz razorenog doma. Bila je učiteljica i u svojoj karijeri je videla mnogo dece iz razorenih domova i to nije želela, pa je želela da njen brak uspe - tvrdi Andrea.

Dodaje da je takvo ponašanje njene pokojne ćerke ne čudi i da ona ne bi tako lako odustala od svog braka pre nego što sve pokuša.

- Nismo videli nikakve znakove. Vikend pre nego što je nestala, bili su ovde za vikend, spremali smo Sidnino krštenje. Svo četvoro smo išli u kupovinu i pripremali sve i bili smo dobro, smejali se i šalili - ističe ona.

Tako da, kada je Metju pozvao u julu 2022. da kaže da je Abi nestala, nisu ni na trenutak pomislili da je on odgovoran.

Umesto toga, mislili su da možda njihova ćerka ima postporođajnu depresiju - ali čak i tada su znali da nikada ne bi napustila malu Sidni.

- Bili smo zbunjeni - kaže Andrea.

- Gde je, dođavola, ona? Nisam mogla sebi da dozvolim da pomislim da joj se nešto loše desilo. Nisam mogla da dozvolim svom umu da ode tamo jer mislim da bih poludela - priča ona.

Klupko počelo da se odmotava samo kada su policajci shvatili ko laže

Ali ubrzo su Metjuove laži počele da se razotkrivaju. Policiji je rekao da zvono na vratima nije radilo - ali je radilo sasvim dobro.

Zatim je CCTV pokazao da je Metjuov automobil napustio područje Kastleforda oko 4:30 ujutru sledećeg jutra nakon što je Abi nestala, što se nije poklapalo sa informacijama koje je dao policiji.

Metju je uhapšen i optužen za Abiino ubistvo - ali Andrea i Mik i dalje nisu verovali da bi on mogao da naudi njihovoj ćerki.

- Čak i kada je policija uhapsila Metjua, mislili smo da uvek hapse najbližu osobu jer će znati više o tome šta se dešava - kaže Andrea.

- Kada je policija rekla da će ga optužiti, rekli su da ako ga uhapse za ubistvo, mogu dobiti više sredstava i više policajaca na terenu da traže Abi. Shvatili smo to kao da pokušavaju da se brinu o nama - objasnio je Abin otac Mik.

Zahvaljujući objavama porodice i prijatelja na društvenim mrežama, Abin nestanak postao je viralan, sa stotinama ljudi koji su se pridružili potrazi za popularnom učiteljicom.

Ali ubrzo je porodica dobila razarajuću vest koje su se najviše bojali - policija je pronašla Abino telo bačeno pored puta u Barnsliju.

Metju je ostavio njihovu šestomesečnu ćerku, koja je tada imala kovid, samu kod kuće, dok je satima vozio da bi se otarasio tela njene majke.

- Sve čega se sećam je da je policija došla i rekla: "Žao nam je što moramo da vam kažemo, ali pronašli smo telo". I još uvek nisam verovala da je to Abi - ispričala je Andrea.

- Policajac je rekao: "Pogledali smo fotografije i identifikovali smo je kao vašu ćerku Abi". I tada sam samo čula ogroman zvuk. I to sam bila ja. Vrištala sam.

Držala ćerku za ruku i tako je prepoznala...

Brat ubijene je morao da ode da identifikuje telo, a porodicu je dodatno šokirao kada im je otkrio u kakvom stanju je bila, kao i to da su njenu glavu morali da obriju tokom obdukcije.

- Videli smo je u pogrebnom domu i stavili su joj tamnu šminku. Pogledala sam tu osobu koja leži na stolu i rekla da to nije moja ćerka. Nijedno od nas nije mislilo da je to ona. Ali vratili su nas unutra i bili su jako ljubazni, i ja sam sedela držeći tu ruku i odjednom sam pogledala dole i shvatila da je to Abina ruka. Zamislite da prepoznate svoju ćerku po ruci - ispričala je Andrea, pa dodala kako je zamolila nadležne da skinu napadnu šminku sa lica njene ćerke i uprliče je drugačije.

- Rekli su da su je stavili tako tamnu da pokriju modrice, ali ja sam rekla da bih radije videla modrice nego da izgleda kao stranac. Hteli smo da je sahranimo u odelu koje je nosila za krštenje prethodne nedelje. Ali nismo mogli jer je morala da bude pokrivena od zgloba do članka i do vrata - kaže Mik.

Metju je priznao krivicu za ubistvo i osuđen je na doživotnu kaznu, sa najmanje 15 godina, na Kraljevskom sudu u Lidsu u novembru 2022.

Tokom policijske istrage, Metju je rekao psihijatru da je "izgubio kontrolu" nakon što mu je supruga rekla da "nije srećna i da će se vratiti kod svojih roditelja".

Tvrdio je da je stavio ruku preko usta svoje žene i da je pokušao da je uguši, a kada to nije uspelo, ugušio ju je majicom. Ali to nije obuhvatilo sve povrede gospođe Fišer, smatra se u izveštaju.

Porodica kaže da im Metju nikada nije dao pravo objašnjenje o tome kako i zašto je ubio Abi i veruju da njihova ćerka Sidni zaslužuje da zna istinu kada bude starija.

- Kao da nije bio osoba koju smo poznavali. Sve što želim od njega je pismo za njegovu ćerku u kojem kaže šta je uradio njenoj mami i zašto. Rekao je da nema prigovor na to da mi imamo Sidni i zna da ćemo se dobro brinuti o njoj. Naravno da to zna jer smo se brinuli o njemu pet godina i tretirali ga kao sina 13 godina - rekla je Andrea.

Par i dalje tuguje za svojom ćerkom, dok pokušava da odgaja unuku.

