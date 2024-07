ZAVOLELI SU SE DOK JE BILA U ZATVORU ZBOG UBISTVA MAJKE: Sada čekaju DETE, a kroz suze OVAKO govori o ŽENI KOJU JE UBILA!

Džipsi Rouz Blančard javnosti je postala poznata kada je ubila majku, a sve je isplanirala sa tadašnjim dečkom. Krajem prošle godine je izašla iz zatvora nakon sedam godina, a sad je otkrila da čeka prvo dete s partnerom Kenom Urkerom. Vest je podelila na YouTubeu, a video je nazvala "I‘m Pregnant, My Journey So Far" ili u prevodu "Trudna sam, moje putovanje do sad".

"Znam da postoje glasine već neko vreme i srećna sam što mogu objaviti da sam 11 nedelja trudna. Ken i ja očekujemo svoje prvo dete. Ovo uopšte nije bilo planirano, došlo je neočekivano, ali oboje smo uzbuđeni što ćemo krenuti na ovo novo putovanje roditeljstva", poručila je Džipsi u snimku.

Potom se rasplakala govoreći o tome da li je spremna da postane majka, posebno nakon što je svoju majku svirepo ubila

"Znam da će biti ljudi koji osećaju da nisam spremna biti majka i nisam sigurna da je iko ikad spreman. Sve što sam uvek želela u svojoj majci, želim dati ovoj bebi. Sad sam majka, srećna sam i samo želim biti dobra majka svom detetu. Želim biti sve što moja mama nije bila", rekla je kroz suze.

Džipsi i Ken foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Veza Džipsi i Kena počela je u zatvoru

Inače, Ken i Džipsi su bili u vezi dok je ona bila u zatvoru, a jedno su vreme bili i vereni. Međutim, prekinuli su veridbu, a Džipsi se u zatvoru venčala za Rajana Andersona. Nakon izlaska iz zatvora se ponovno sastala s Kenom, ali su bili samo prijatelji.

Ubrzo su krenuli problemi u njenom i Rajanovom braku, a nakon što su se rastali, pomoć je potražila kod Kena.

"Rekla bih da je Ken moja prva ljubav jer sam s njim osetila zrelu ljubav. Nije se temeljila na fantaziji. Temeljila se na povezanosti koju je dvoje ljudi imalo jedno za drugo", ispričala je za People.

Džipso sada živi potpuno drugačijim životom foto: Image Press Agency / Alamy / Alamy / Profimedia

Rastanak zbog nasilja?

Džipsi je sa bivšim mužem bila nerazvojna, zajedno su bili na premijeri filma "Zatvorske ispovesti Džipsi Rouz Blančard" i pojavili se jedno pored drugog u nizu intervjua. Čak se hvalila i njihovim intimnim životom.

Međutim, njihova romansa nije bila onakva kako je izgledala jer je njena bliska prijateljica Nadija Vezir rekla za People da je Džipsi navodno bila zabrinuta da će je njen muž udariti.

- Džipsi je rekla da se plaši da će je udariti. Nije - ali to se desilo u prošlosti sa njenom majkom. Dakle, njen prvi instinkt je bio da se stegne i bude spremna.

Ona je dalje tvrdila da je one noći kada je Džipsi odlučila da napusti Andersona, on vrištao u njeno lice.

Od tada, Blančard je viđena sa svojim bivšim verenikom. S druge strane, Anderson je tvrdio da je "zaslepljen" raskidom, rekavši da je "sve došlo iz vedra neba".

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

07:26 UKRALA 1.3 MILIONA EVRA, PA JOJ MNOGI NUDE BRAK?! Eksperti tvrde da je do krađe moglo doći na OVA DVA NAČINA Javnost u neverici!