IMALA SAM NEPUNIH 17 GODINA KAD SAM ZATRUDNELA: Posle 3 dana provedenih sa sinom, dala sam ga na usvajanje, a godinama kasnije...

Paula Bir je imala oko 16 godina kada je zatrudnela. Pored patrijahalnih roditelja znala je da nema šanse da joj pomognu i da sina ona sama odgaja. Bila je u osmom mesecu trudnoće kada je otišla na svoj prvi ginekološki pregled.

Paula je rodila svog sina, Pola, u februaru 1967. godine, provodeći samo tri dana s njim u bolnici pre nego što je odveden.

"Moj otac bi me izbacio, sramota je bila velika. Odlučila sam da dam sina na usvajanje, jer bi on tako imao mnogo bolji život, imao bi veoma nesrećan život sa mnom i mojim roditeljima," ispričala je Paula kojoj je tetka pomogla da nađe usvojiteljsku porodicu za sina.

foto: Profimedia

„To je bio veoma, veoma, veoma loš period u mom životu. To je bila najgora stvar koju sam ikada morala da uradim u životu“, priseća se Paula.

"Provela sam tri dana sa svojim sinom pre nego što je odveden na usvajanje. Samo sam ga gledala, razgovarala sa njim, nadajući se da će zapamtiti moj glas, znajući šta treba da radim i volela ga koliko sam mogla," rekla je Paula.

Bilo je to veoma, veoma teško vreme, a rastanak s njim tada bila je najteža stvar koju je ikada morala da uradi u životu.

"Od trenutka kada sam ga prvi put držala u naručju, ljubav koju sam tada osećala prema njemu bila je neverovatna. Nisam mislila da ću se tako osećati. I znala sam da se moram rastati od njega," rekla je ona.

foto: Profimedia

Paula se kasnije udala i dobila ćerku, ali nije očekivala da će joj bol zbog sina ostati sa njom ceo život.

"Svake godine na njegov rođendan zapalim mu sveću, gledam kako sveća gori i izgovaram molitvu i molim Boga: „Molim te, Bože, daj da ga nađem jednog dana,“ otkrila je Paula uoči pronalaska sina.

Tim "Davno izgubljene porodice" na kraju je otkrio da je Paulovo ime promenjeno u Džim i pronašli su ga na jugozapadu države.

Džimu je trebalo nekoliko meseci da odluči da li želi kontakt sa svojom rođenom majkom. A onda je pristao.

foto: Profimedia

"Prva stvar koju sam pitala ženu koja mi je bila kontakt sa njim je - Da li je dobro? Odgovorila mi je da je on je veoma, veoma srećan. Rekla sam joj - Oh, hvala bogu na tome i pitala da li želi da me upozna. Bila sam presrećna kad je rekla - DA," prisetila se Paula.

„Najviše sam se plašila da ne želi da me upozna, i da je bio savršeno zadovoljan svojim dosadašnjim životom, da me nije želeo u njemu, niti želi da me upozna. I to se dešava," ispričala je Paula i dodala da se svakoga dana zahvali Bogu jer je imala sreće da ga pronađe.

"Da sam mogla zauvek bih ga grlila. Sreli smo se i on me držao za ruku. Bilo je to potpuno neverovatno. On je sin kojeg bih, da sam mogla, dizajnirala samo za sebe. On je meni savršen, u svakom pogledu on je meni savršen," kazala je srećna majka.

Nakon susreta njih dvoje su ostali u kontaktu i čuju se nekoliko puta nedeljno, piše DailyMail.

(Kurir.rs/Stil/J.M.)

