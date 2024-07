ROĐENA SAM S MUŠKIM I ŽENSKIM POLNIM ORGANIMA: Majka me odgajala kao DEČAKA, sada sam udata, a mog muža URNIŠU na mrežama

Morgan Alija Vilijams rođena je sa muškim i ženskim reproduktivnim organima zbog čega je danas često na meti trolova na društvenim mrežama koji je napadaju da izgleda "kao tip u haljini".

Ona je, naime, rođena kao interseksualna, što znači da je imala potpuno funkcionalne muške i ženske delove tela. Njena majka je pokušavala da je odgaja kao dečaka kroz detinjstvo, ali se Morgan osećala kao da se nikada nije uklopila.

Nakon što se iselila iz porodične kuće, konačno je dobila priliku da u potpunosti razume svoje stanje, zbog čega je donela odluku da ostatak svog života proživi kao žena. A pošto je napokon zaronila i u svet zabavljanja - upoznala je Kertisa.

Morgan je Kertisu objasnila svoje stanje i činjenicu koja je identifikuje kao "hermafrodita" još pre nego što su se upoznali, a nakon samo pet dana zabavljanja - njih dvoje su bili vereni.

- Dobijamo mnogo i ljubavi i mržnje sa strane. Neki ljudi se ne slažu sa nama, ali sve dok se mi volimo, to je jedino što nam je važno, ispričala je Morgan, a preneo "Mirrora" iz podkasta "Ljubav ne sudi".

- Rođena sam kao hermafrodit, interseksualna žena. To znači da sam rođena sa muškim i sa ženskim delom organa. Dakle imam jajnike i pune testise. Mogu da zatrudnim i da napravim dete. Čudno je, ali takva sam rođena i zavolela sam to. Dok sam odrastala, mama me je odgajala kao sina i bilo je teško, osećala sam se prinuđenom i kao da se pratvaram da sam nešto što nisam. Jednostavno sam se više osećala kao žensko, ispričala je ona.

Ovaj par doživljava žestoke reakcije na društvenim mrežama i često su pikirani od strane okrutnih trolova. Jedni je nazivaju muškarcem, a drugi dovode u pitanje Kertisovu seksualnu orijentaciju.

Međutim, bura se još više digla otkako je Morgan objavila da je trudna, a umesto čestitki dobila je neprijatne komentare poput da izgleda kao "tip u haljini sa trudničkim stomakom". Nažalost, radost koju su osećali usled očekivanja potomstva bila je kratkotrajna jer je Morgan izgubila bebu, pošto nije mogla da pronađe odgovarajući medicinski tretman.

Ipak, pronašla je nešto pozitivino u celom tom iskustvu i tvrdi da je deljenje njihove ljubavne priče na društvenim mrežama pomoglo mnogim drugim interseksualnim osobama da budu inspirisane njenim putovanjem.

- Mnogo ljudi mi se obratilo, govoreći mi da su i oni interseksualni, i da im je to što sam tako otvoreno govorila o sebi omogućilo da se ne osećaju usamljeno i dozvolilo im da se osećaju kao da su i oni bitni, rekla je Morgan i zaključila da je njena priča pomogla mnogima da "izađu iz ormara" u kome su se skrivali.

"Svako ima svoje mišljenje. Jednostavno - ima bednih ljudi na svetu, a beda voli društvo," završila je svoju priču Morgan.

(Kurir.rs/Ona/J.M.)

Bonus video:

02:52 POSLEDNJI OBUĆAR OČUVAVA NASLEĐENI ZANAT: Deca su preopterećena školom, a ovde bi vodili skroman život, pun interakcije sa ljudima