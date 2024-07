MISLILA JE DA IMA PREHLADU, A ONDA DOBILA DIJAGNOZU: "Morala sam da BIRAM između sebe i bebe", usledila je još jedna šok vest

Foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Majka koja je saznala da je trudna nekoliko sati pre operacije spasavanja života, tri puta je otkrila svoju mučnu bitku sa rakom - čak je morala da bira između svog života i života svoje bebe.

Kada je Danijel Emeri počela da pati od upale grla, pretpostavila je da je to bila obična prehlada. Kako joj se stanje pogoršavalo i naprezala glas, posetila je lekara, koji je u početku postavio dijagnozu laringitisa, pre nego što je potvrdio da se, zapravo, radi o raku larinksa. Potpuno uplašena za budućnost, 39-godišnja negovateljica je dobila nadu kada je planirana hitna operacija za borbu protiv bolesti. Ali onda je Danijeli postavljena još jedna šok dijagnoza – bila je trudna 11 nedelja i morala je da bira između svog života ili života svog budućeg deteta.

„Postojala je šansa od 99 odsto da ću pobaciti jer sam bila prilično rano u trudnoći“, rekla je mama iz Readinga za Need To Knov.

Danijel je opisala svoju hrabru borbu foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

„Objašnjeno je koliko je operacija važna za spas mog života. Imala sam samo nekoliko minuta da donesem najtežu odluku koju sam ikada morala da donesem, ali bez mene ionako ne bi bilo bebe. Nastavila sam i, na sreću, uspeo je da ukloni sav rak. I moja beba je takođe bila dobro", ispričala je ova hrabra žena.

Danijel je dobila gore pomenutu dijagnozu raka u aprilu 2019. Menstruacija joj je kasnila, ali je pretpostavila da je to zbog stresa. Ona i njen partner Toni (39) nisu aktivno pokušavali da dobiju bebu i iako su bili presrećni, bilo je mnogo neizvesnosti.

Nažalost, u šestom mesecu trudnoće, rak se vratio. Rekla je:

„Više nisam bila zabrinuta za sebe, ali sam bila skamenjena zbog bezbednosti svoje bebe. Plakala sam kada sam čula da se to vratilo, jer to nije bila vest koju sam želela da čujem. Plašila sam se da mi se još više proširio u grlu, ali srećom se ponovo vratio na levu glasnu žicu. Veoma sam se uplašila da će ponovno odlazak pod anesteziju naškoditi mojoj bebi i da rizikujem da nikada ne budem mama. Međutim, trudnoća me je učinila snažnom i odlučnom da se borim protiv bolesti. Morala sam da imam više operacija, kao što je lasersko uklanjanje, koje je imalo za cilj da trajno uklonim rak. Srećom, otkucaji srca moje bebe su bili jaki i još jednom mi je dato sve jasno", rekla je ona.

Danijel danas ima dvoje dece foto: Jam Press / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Porodica, koja je mislila da su izašli iz teškog razdoblja, dočekala je malog Kaluma, koji sada ima četiri godine. Fokusirajući se na to da budu novi roditelji, i upijajući svakog minuta, život je konačno krenuo gore. Do juna 2020, kada se Danijelin rak ponovo vratio; po treći put. Rekla je:

„Bila sam užasnuta, jer sam uživala da budem mama svojoj čudesnoj bebi. Stalno sam razmišljala: „Zašto ja? Zašto je život tako okrutan prema meni?’ Mislila sam da konačno vraćam svoj život na pravi put, ali rak ga je uništio. Moj najveći strah je bio da moj mali dečak nikada ne čuje mamin glas i nisam mogla da gledam u budućnost, jer nisam znala šta će to doneti za mene", rekla je Danijel.

Kako su se lekari plašili da će se i dalje vraćati, doneta je odluka da joj se uklone glasne žice. Danijel se suočila sa rizikom da više nikada neće moći da govori, ali na sreću, njen glas se vratio za nekoliko sati. Sada je zvanično tri godine bez raka i od tada je vodila trku za život za istraživanje raka u Velikoj Britaniji, kao i dočekala svoje drugo dete koje su nazvali Sijena-Rouz.

(Kurir.rs/M.J)

Bonus video:

03:57 POKUŠAVAM DA IZVUČEM NAJBOLJE OD DANA, DA UBLAŽIM STVARI KOJE ME NERVIRAJU Extr Nena otrkila: Za sreću, OVO ponavljam sebi