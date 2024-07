"MOJ OTAC JE GINEKOLOG, NAKON PREGLEDA SAOPŠTIO MI JE DA ME DEČKO VARA": Devojka objavila ŠOK SNIMAK, svi se pitaju samo JEDNO!

Prevare u vezi znaju biti veoma bolno saznanje za onoga koji je prevaren. Onaj koji vara to čini verujući da njegove avanture nikada neće biti otkrivene. Međutim, neke stvari se ne mogu sakriti.

Jedna devojka, a koja se na društvenim mrežama predstavlja kao Isabel Salas, saznala je kako joj je partner neveran nakon ginekološkog pregleda. To nije bio bilo kakav pregled, već je ju je pregledao njen rođeni otac koji je ginekolog po struci.

Isabel Salas foto: tiktok.com/@isabelsalasv

Isabel je to pomenula u jednom od svojih TikTok snimaka, a on je izazvao brojne komentare na društvenim mrežama. Mnogi ljudi su izrazili zabrinutost zbog ove situacije smatrajući da je to nepristojno i neprofesionalno. Ipak, seksualno zdravlje je važna tema i treba je shvatiti ozbiljno.

"Kad ti tvoj tata ginekolog obavi godišnji pregled i otkrije da te je dečko varao", napisala je ona u opisu snimka u kojem se vidi kako je njen tata primetio nešto čudno tokom pregleda.

Na snimku se vidi ordinacija i ekran koji pokazuje rezultate, a zatim se vidi i otac kako nešto piše.

Video je postao viralan u roku od nekoliko sati, a korisnici su podeljenog mišljenja.

Ipak, ono što je najviše privuklo pažnju jeste pitanje kako je tata saznao da je Izabelin dečko ima ljubavnicu, piše Brightside.me.

Naime, ispostavilo se da je Isabel otkrila da su joj se infekcije stalno vraćale uprkos lečenju. Tada su njeni TikTok pratioci bili potpuno zbunjeni i pitali se da li je prikladno da otac na takav način pregleda svoju ćerku.

Neki su čak iskoristili priliku da se šale o tome uz komentare poput „Pravi 'papa-nikolau'... nadam se da si dobro! Drugi su u međuvremenu imali komentare poput "Mislim da ne bih dozvolila da tata bude moj ginekolog", ili "Zar lekari, medicinari itd. ne bi trebalo da daju konsultacije svojim rođacima?"

