OTAC SE UVUKAO ĆERKI U KREVET I DOBILI DETE: 18 godina ga nije videla, pa postala MAĆEHA svojim sestrama, doživela jezivu sudbinu

Stiven Pladl nosi titulu "oca iz pakla" koji je napravio dete rođenoj ćerki, pa onda celu porodicu zavio u crno.

Sve je počelo kada je Stiven imao 20 godina, tada je upoznao Alisu, kojoj je bilo 15. Romansa se brzo rasplamsala i ubrzo su dobili ćerku Deniz, koju su dali na usvajanje kada je imala 8 meseci.

Kejti Fusko je data na usvajanje foto: printscreen/youtube/ shooshiMooshi

Zbog problema sa finansijama nisu mogli da izdržavaju dete, a iza zidina porodičnog doma dešavale su se užasne stvari. Još dok je Deniz bila u kolevci, otac ju je štipkao i dodirivao. Međutim, majci ni na kraj pameti nije bilo da će njihova priča imati tragičan kraj.

- Bilo je tako teško odreći je se, ali morala sam jer sam želela da živi i bude srećna - rekla je Alis za američke medije nakon što je njihova priča dve decenije kasnije dospela u javnost i privukla ogromnu pažnju.

Deniz je našla svoj dom

Bebu je usvojio bračni par Fusko. Toni i Keli su devojčici dali novo ime - Kejti i promenili joj život iz korena. 18 godina su živeli zajedno, a devojčica je sve vreme znala da je usvojena.

U želji da upozna biološke roditelje uspela je 2016, kada je imala 19 godina. Preselila se u okrug Henriko u Virdžiniji kod bioloških roditelja i njihove dve ćerke. Oni su bili presrećni zbog ponovnog susreta sa svojom ćerkom, a onda je počela horor priča.

Incest

Stiven i Alis su u tom momentu bili u zategnutim odnosima, spavali su u odvojenim sobama, a u jednom momentu su se učestatlili Stivenovi odlasci u Kejtinu sobu.

Kejti sa biološkom majkom i sestrama foto: printscreen/youtube/ shooshiMooshi

Spavao je na podu, a onda se popeo u krevet. Tada su otpočeli emotivnu vezu. Ubrzo su se venčali,a ovaj incest doneo im je trudnoću. Međutim, Alisa je istakla da je Stiven bio agresivan prema njoj kao bebi, međutim Kejti nije odustala od namere.

Kad je Alisa saznala iz dnevnika svoje mlađe ćerke, za incestuoznu vezu i trudnoću, devastirano je napustila porodični dom i ostavila kako Stivena i Kejti, tako i njihove dve ćerke, koje je Stiven naterao da Kejti, svoju sestru, zovu majkom.

- Postala sam histerična, pozvala sam ga i pitala da li je Kejti trudna sa njim. Samo je rekao: 'Mislio sam da znaš. Zaljubili smo se' - prepričala je Alisa trenutke nakon najtežeg životnog saznanja.

- Počela sam da vrištim. Samo sam ga psovala: "Kako si mogao? Ti si bolestan. Ona je dete" - rekla je majka.

Dva meseca nakon što je okončan njegov razvod od Alise i usred policijske istrage, Stiven Pladl se oženio Kejti u Parktonu u Merilendu. Oni su lagali u svojoj prijavi, rekavši da nisu u srodstvu, prema evidenciji.

Kejti se porodila 1. septembra i na svet donela Beneta. Ona i Stiven su se preselili u kuću u slepoj ulici u Severnoj Karolini. Međutim bračno blaženstvo nije dugo trajalo.

venčanje Kejti i Stivena, prisustvovali su roditelji koji su je odgajali foto: printscreen/youtube/ shooshiMooshi

U januaru su uhapšeni pod optužbom za incest. Sudija im je naredio da ne kontaktiraju jedni druge, a starateljstvo ima majka Stivena Pladla.

Advokat Stivena Pladla, Rik Fridman II, rekao je tada da nikada nije bilo navoda da je Stiven Pladl pritiskao Kejti u vezu.

- Ovaj slučaj je 18-godišnja devojka koja se pojavljuje na pragu 40-godišnjeg muškarca koji prolazi kroz teške trenutke sa svojom suprugom. Imaju vezu jer su biološki povezani, ali se nikada nisu poznavali pre nego što su imali seksualni odnos. On je bio do ušiju zaljubljen u nju, toliko da je to nadmašilo pitanje njihove biološke veze - rekao je advokat

Nakon hapšenja, Kejti se vratila usvojiteljima Toniju i Keli Fusko. Svakog utorka i četvrtka putovala bi kući svoje bake.

Kraj

Kejti je imala 20 godina, a njen sin sedam meseci kada je došlo do tragičnog kraja. Dana 12. aprila, u četvrtak, Kejti i Toni Fusko napustili su dom Kejtine bake. U kombiju u blizini, Steven Pladl ih je posmatrao kako odlaze, pokazale su kamere video nadzora.

snimak sa nadzorne kamere, pre nego je ubio bebu foto: printscreen/youtube/ shooshiMooshi

Nekoliko minuta kasnije u obližnjem mestu, svedoci su prijavili da je neko otvorio vatru. Kejti i Toni Fusko (56) su ubijeni. Stiven Pladl je kasnije pronađen mrtav. Izvršio je samoubistvo.

Brzo je usledio i poziv hitne pomoći od strane Stivenove majke. Jedva je izgovorila .

- Beba je mrtva u kolevci. Rečeno mi je da pozovem policiju i da ne idem tamo - rekao je drhtav glas.

Pozivalac je tada rekao da je Stiven priznao da je ubio svoju ženu i njenog usvojitelja.

- Njegova žena je raskinula sa njim juče preko telefona. Ne mogu čak ni da verujem da se ovo dešava - rekla je Stivenova majka vlastima, prema transkriptu poziva hitne pomoći iz kojeg je redigovano njeno ime.

Kejti i njen otac Stiven foto: printscreen/youtube/ shooshiMooshi

Njen sin je, kako je rekla, bio uznemiren jer je Kejti, koja je tada imala samo 20 godina, raskinula s njim. Policija je bebu pronašla mrtvu i samu u kući Kejti i Stivena.

(Kurir.rs/I.M.)