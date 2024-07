ZBOG SVEGA ŠTO SAM VIDELA I ČULA, VIŠE NISAM ATEISTA: Medicinska sestra podelila ŠOKANTNA iskustva pacijenata nakon kliničke smrti

Od kad je sveta među ljudima vlada dilema da li postoji život i posle smrti? Ovim pitanjem pozabavila se i Hedli Vlahos, medicinska sestra koja je zadužena za brigu o pacijentima koji su na samrti.

Kako je navedeno na portalu "LADBible", mnogi pacijenti o kojima se brinula Hedli podelili su sa njom šta vide i osećaju ili predosećaju, što je iz korena promenilo njen pogled na život posle smrti.

Kako je rekla, zbog njihovih iskustava promenila je lični ateistički stav, a čak je i napisala knjigu pod nazivom "The In-Between: Unforgettable Encounters During Life's Final Moments", koja je bazirana na neobičnim situacijama koje je prošla sa pacijentima na samrti. Njen delo je steklo toliku popularnost da je čak dospela na listu najprodavanijih "New York Timesa".

Naime Hedli je školu za medicinske sestre upisala kada je imala 19 godina, a neke od najemotivnijih priča iz svoje karijere podelila je na Jutjub kanalu "EndWell". Među njima, jedno od specifičnih je i iskustvo sa Margaret, starijom ženom koja je jedva čekala da "ugleda božansku svetlost".

Kako je navela, Margaret je žena u veoma poznim godinama, a prema proceni lekara nije još dugo vremena ostalo, pa su joj prepisali negu kod kuće. Samo dan pre nego što će Hedli preuzeti negu o njoj, Margaret je doživela srčani zastoj, ali ju je medicinsko osoblje vratilo u život. Ipak, kratko vreme je bila klinički mrtva.

"Doktor me je upozorio da će joj srce otkazati svakog trenutka i da verovatno neće ni stići do kuće, međutim to se uopšte nije dogodilo. Provela sam mnogo meseci sa Margaret i uvek sam bila fascinirana njenom srećnom uprkos okolnostima," ispričala je Hedli.

Hedli je, takođe, ispričala da je godinama bila ateista jer joj je blizak prijatelj poginuo dok su još bili u srednjoj školi, ali da je nakon dugogodišnjeg rada sa pacijentima koji su na samrti počela da veruje u suprotono jer, kako kaže, nema logično objašnjenje za čudne situacije u poslednjim trenucima nekih pacijenata.

"Ovo nije odgovaralo mom ateizmu," kroz smeh je rekla Hedli i dodala da je velika privilegija biti tu sa njima kada izdahnu po poslednji put.

(Kurir.rs/J.M.)

Bonus video:

02:07 KLINIČKA SMRT MI JE DONELA VIDOVITOST! Hasan Dudić šokirao: Dobio sam MOĆ, pojave se lica ljudi, a onda ZNAM ŠTA TREBA ČINITI