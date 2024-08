PRIČALA SAM SA SESTROM I IZ ČISTA MIRA MI SE PROMENIO GOVOR: Lekari sumnjali na MOŽDANI UDAR, a onda mi ustanovili REDAK SINDROM

Džordžina Gejli (60) iz Velike Britanije tvrdi da se njen govor promenio dobivši skandinavski prizvuk dok je ćaskala sa sestrom na FaceTime-u.

Žena iz londonske opštine Hilingdon doživela je srčani udar pre nekoliko meseci, a kako kaže tokom telefonskog razgovara sa sestrom primetila je da je dobila švedski naglasak.

Sindrom stranog akcenta

Hitno je prebačena u bolnicu, gde su lekari prvobitno posumnjali na moždani udar, ali dve nedelje kasnije dijagnostikovano joj je retko stanje - sindrom stranog akcenta, za koji gospođa Gejli veruje da je povezan sa srčanim udarom koji je pretrpela nekoliko meseci ranije.

"To mi je promenilo život, nedostaje mi veliki deo mene. Imala sam srčani udar pre nekoliko meseci. Bilo mi je bolje i trebalo je da se vratim na posao. Govorila sam veoma dobro, a sada zvučim kao Šveđanka. Sada izgovaram 'da' kao 'ja'", kaže Džordžina, koja sada zvuči kao da potiče iz rodnog mesta grupe ABBA, piše Mirror.

"Ljudi me pitaju odakle sam i kad im kažem, oni se smeju. Smejem se i ja, ali me to rastužuje. Rođena sam i odrasla u Engleskoj. Nikada nisam bila u Švedskoj".

Lekari sumnjali na moždani udar

Džordžina dodaje: „Otišla sam u bolnicu i lekari su mislili da imam moždani udar. Zadržali su me dve nedelje i onda mi je konačno postavljena dijagnoza".

Inače, sindrom stranog akcenta je redak poremećaj koji može da se javi nakon traume mozga.

„Ne znam da li ću zauvek imati akcenat. Želim da podignem svest o tome, jer što više ljudi zna o tome, više istraživanja će biti urađeno".

Majka dvoje dece već tri godine živi sa švedskim akcentom.

„Tako je drugačije. Ljudi me pitaju odakle dolazim i kada im kažem da sam Engleskinja, oni se smeju. Misle da sam Šveđanka", zaključuje ona.

