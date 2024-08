"NA POROĐAJU MI JE POLOMLJENA GRUDNA KOST": Nastasja je u TRUDNOĆI saznala da ima retku BOLEST, mislila je da neće preživeti

Bivša vaterpolo reprezentativka Srbije Nastasja Nedimović prošla je kroz veliku borbu za život. Danas je mnogi znaju kao influenserku koja javno govori o raku i kako se uhvatila u koštac sa ovom opakom bolesti.

Sve je počelo iznenada kada je trebala da uživa u najlepšem periodu života. Naime, neizlečivi multipli mijelom - rak koštane srži, pogodio je ovu neustrašivu mladu ženu u 27. godini života, tokom druge trudnoće.

Nakon porođaja saznala je da ima rak foto: Kurir televizija

"Dobila sam ćerku Niu sa 25 godina i ubrzo nakon toga sam zatrudnela. Tada se u određenim trenucima javlja neobjašnjivi umor. Krvna slika je pokazivala da se nešto dešava. Išla sam uredno na kontrole. Moj organizam je bio sve slabiji i slabiji. Tu su prolazili meseci, meni je bilo sve gore i gore. U jednom momentu mi se javilo u toku noći ogroman grč u leđima. Ja nisam mogla da se ispravim. To je već bio negde šesti mesec trudnoće" započela je svoju potresnu priču Nastasja gostujući na Kurir televiziji.

Kako je dalje govorila u svojoj emotivnoj ispovesti, bolovi su bili toliko jaki da je vrištala. Uprkos strašnim prognozama, uspela je da rodi zdravog dečaka Vuka. Ipak, porođaj nije prošao glatko, Nastasji su se tokom porođaja desili razni prelomi kostiju.

Traume na porođaju nikad neće zaboraviti

"Oni su znali šta je tada, ali mi nisu odmah rekli da me ne bi stresirali u trudnoći. Tih dana sam ležala u bolnici, porodila sam se carskim rezom. Rečeno mi je bilo da nećemo preživeti ni ja ni dete. Prognoze su bile zastrašujuće. Sećam se momenta kada su me odvezli u salu, kada sam pogledala majku, videla sam odlučan pogled u očima. Ja sam tako hrabro otišla na taj porođaj, u sali je bilo 20,30 ljudi. Sad kad vratim film unazad, ne znam da li sam samu sebe tešila jer nisam mislila na najgore. Na porođaju su se desili razni prelomi, grudna kost mi je polomljena, rebra. Bebu su mi dovezli u inkubatoru. Najžalije od svega mi je bilo što nisam mogla da zagrlim svoje dete. Uvek kada pričam o tome to me pogodi - ispričala je Nastasja gostujući u Realnoj priči.

Ova hrabra žena o svojoj bolesti govori javno na društvenim mrežama kako bi ohrabrila sve one koje osećaju slične simptome da se na vreme jave lekarima ali ujedno i da im bude podrška kroz ovaj najstresniji period u životu svakoga ko sazna za neku od opakih dijagnoza.

Nastasija je o svojoj borbi govorila na Kurir televiziji foto: Kurir televizija

Kako je svojevremeno napisala, simptomi bolesti koju ima su : česte infekcije, umor, glavobolja, mučnina i povraćanje, anemija i poremećaji zgrušavanja krvi. Od svega navedenog ona je imala anemiju. Međutim, tada se tome nije pridavalo značaju jer je bila trudna pa su doktori njeno stanje pripisivali trudnoći.

"Dan nakon drugog porođaja mi se saopšteno da imam rak koštane srži. Stvarno se to vodio kao životni vek od pet godina, ali ja već živim sedmu srećno i kvalitetno, punim plućima. Ja sam sportiskinja ceo život, kada mi neko kaže da ne mogu, pozvala sam majku i svoje, pa sam htela da prkosima rečenicama lekara", poručila je hrabra žena.

Dijagnozu joj saopštili brat i suprug

"Imala sam sreću da su mi suprug i brat saopštili dijagnozu, s obzirom na to da sam se tada porodila, bila sam u šok sobi, a moj suprug je bio veliki optimista i odlučan. On je meni predstavio taj momenat, nije me lagao, pa je rekao da imam rak koji se vodi kao neizilečiv , ali ćemo se potruditi da se mi izborimo. Nikada nije govorio ti, nego mi. Tako da sam od starta imala za šta da se vežem i da se borim. Mi moramo u cipele pacijenta da se postavimo, stvarno je teško saopštiti nekome da boluje od takve bolesti, ne sme se poslednja nada ubijati, jer čovek nekada nema ništa osim nje", rekla je Nastasja gostujući na Kurir televiziji

