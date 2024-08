Nakon rođenja deteta saznala da ima bolest koja jede meso: Sve je počelo od simptoma sličnih gripu, usledila je borba za život

Žena iz Eseksa zamalo je umrla nakon što joj se nekoliko dana nakon porođaja razvila jeziva bolest koja jede meso.

Čarli Bojn, učiteljica plesa iz Meningtrija, hitno je vraćena u bolnicu manje od nedelju dana nakon što se njena ćerka rodila u aprilu prošle godine, kada je dobila osip i drhtavicu zbog kojih su joj kosti činile da se „krče“. CT skeniranje je otkrilo da ima retku, po život opasnu infekciju nekrotizirajućeg fasciitisa (NF) koja joj je uništavala kožu i mišiće.

Posle šestočasovne operacije, gospođa Bojn (28) stavljena je u indukovanu komu na dva dana. Gospođa Bojn je jedna od 500 ljudi godišnje u UK koji dobiju NF. Prema NHS, ova „bolest koja jede meso“ može se desiti ako se rana inficira. Infekcija može izazvati intenzivan bol ili gubitak osećaja u blizini posekotine ili rane, oticanje kože i simptome slične gripu. Neki pacijenti će kasnije početi da povraćaju, dobiju crne mrlje na koži i mogu patiti od konfuzije, navodi NHS.

Nakon rođenja deteta umalo je umrla foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Mora se odmah lečiti u bolnici, a gospođu Bojn su lekari upozorili da će ona umreti ako ne operišu da uklone mrtvo meso.

„Porađala sam sa svojom ćerkom i to je bilo prilično standardno“, rekla je gospođa Bojn te dodala:

„Otišla sam kući i otprilike šest dana kasnije mi je pozlilo. Imao sam osip na stomaku. Izgledalo je kao opekotina. Osip je bio bolan i stalno sam dobijala drhtavicu gde sam se osećala kao da će mi se kosti raspasti. Samo sam htela da spavam. Moj muž je bio prestravljen. Vratila sam se u bolnicu i CT je pokazao da imam NF i izjedao mi je stomak. Lekari su brzo došli i rekli da mi treba hitna operacija ili ću umreti. Bio je to najčudniji trenutak u mom životu. Bilo je kao u filmu gde neko dobije velike vesti i sve se priguši. Bilo je to iskustvo van tela. Otvorili su me i uklonili sve što je bilo mrtvo. Kada sam se probudila, rečeno mi je da je prošlo dva dana i da ću biti dobro", ispričala je ova žena, prenosi Dejli Mejl.

Nakon rođenja dobila je retku i opasnu bolest foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Sada, gospođa Bojn pati od PTSP-a i ostala je sa ožiljkom od pet inča, za koji priznaje da joj je teško da pogleda sebe u ogledalo.

„Fizički sam bolje, ali još uvek sam u procesu lečenja. Imam ožiljak od kalusa i imam PTSP. Ožiljak zaista utiče na moje samopouzdanje. Borim se da se pogledam u ogledalo. Ne nosim odeću tamo gde imam stomak, ali u nekim odevnim kombinacijama to se vidi jer je udubljenje.“ Ali kaže da njena ćerka napreduje i da je bolest nije sprečila da dobije još jedno dete.

Rekla je: „Alesia je savršena. Ona voli život. Voleli bismo da imamo još dece, ali ću biti veoma oprezna.'

Nekrotizirajući fasciitis je polibakterijska infekcija mekog tkiva koju odlikuju nekroza potkožnog tkiva i površinske fascije. Kada je odontogenog porekla, u većini slučajeva uzrok je apsces donjih kutnjaka. Najčešća opšta oboljenja kod ovih bolesnika su šećerna bolest, pad imuniteta i upotreba narkotika.

(Kurir.rs/M.J)