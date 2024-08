"Plašila sam se da će me pronaći mrtvu u toaletu": Alisa je uživala na putovanju, a onda je usledila dramatična borba..

Influenserka koja putuje širom sveta, danima je bila u bolnici u strašnim bolovima. Alisa Ramos je dobro poznata na Instagramu po svom sadržaju za putovanja. Ova 36-godišnjakinja od detinjstva ima strast za putovanjima i maštala je da zarađuje za život putujući po svetu.

Do danas je videla slonove u divljini, vozila se zipom preko kanjona i plivala sa delfinima. Ali na nedavnom putovanju na Madagaskar, stvari su počele da idu naopako.

„Odlučila sam da posetim bolnicu jer sam imala strašne probadajuće bolove u stomaku“, rekla je Alisa iz SAD za Need To Knov.

„Brinula sam se da ću biti pronađena mrtva u toaletu. Pretpostavila sam da imam trovanje hranom, ali posle četiri dana znala sam da moram da vidim nekoga. Bilo je toliko loše da sam morala da otkažem sve planove i počela sam da razmišljam da bi to moglo biti upala slepog creva ili kamen u žuči. Spavala sam kada bi bol prestao, sve dok konačno nisam otišala u bolnicu", počinje ispovest ova Influenserka.

Nakon što su je ostavili u taksiju, prijavila se na recepciji i čekala da je vide. „Osećala sam se neprijatno jer je izgledalo da me većina ljudi gleda, ali verovatno zato što sam bila znojava i izgledala sam dezorijentisano! Bilo je toliko snažno, što me je dodatno zabrinulo. Ali kada je moje ime prozvano, nisam mogla brže da ustanem. Doktor mi je rekao da je u pitanju bakterijska infekcija stomaka, verovatno od nečega što sam jela. Izuzetno mi je laknulo jer kada sam na IG Stories objavila da imam bolove u stomaku, ljudi su me upozoravali da bi to moglo biti ozbiljnije i da to proverim" ispričala je Alisa dodavši da je dobila lekove odmah.

Nakon što je prikačena na infuziju, osećala se već malo bolje:

„Slala sam poruke da bih se smirila jer mrzim pomisao da imam igle u venama, a medicinska sestra je propustila da mi ih stavi u jednu ruku. Zamolila sam je da isproba moju podlakticu, što je ona i uradila i bilo je u redu. Takođe sam morala da pozovem medicinske sestre kada sam oba puta primetio da je IV torba prazna".

Posle dva dana odmora i oporavka, Alisi je rečeno da može da ide kući sa antibioticima.

