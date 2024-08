Devojčicu oteli posle škole: Otmičar je spakovao u gepek, vezao i zlostavljao, a onda izgovorila rečenicu koja je sve promenila

Dženet Tamajo je oteta 2003. godine, a imala je toliko sreće da preživi i ispriča svoju priču. Bio je 6. jun Dženet se vraćala kući iz škole kada ju je muškarac pratio u njenu kuću u San Hozeu u Kaliforniji.

Njena majka i brat su ubrzo za njom stigli kući, a otmičar ih je žestoko pretukao, vezao Dženet i spakovao je u auto. Od nje više nije bilo ni traga ni glasa.

foto: printscreen/youtube/unseen

Dok je policija tragala, njeni roditelji su se molili. Stručnjaci kažu da ako otmičar namerava da ubije žrtvu, ubistvo će se dogoditi u prvih nekoliko sati nakon otmice.

Dženet je odvedena u kuću i vezana lisicama u spavaćoj sobi na drugom spratu. Muškarac je pretio da će ubiti devojku i seksualno je zlostavljao dva dana.

Rešila je da se spasi

Dženet je rekla da je bila uplašena, ali njeni postupci pokazuju da je bila i hladnokrvna i snalažljiva. Znala je da ne može da mu pobegne fizičkom silom, rekla je Krisu Kuomu 2005. godine, pa je odlučila da ga nadmudri.

- Morala sam da dobijem njegovo poverenje - rekla je.

Upravo, lukavstvo kojim se poslužila omogućilo joj je da se spasi otmičara.

foto: printscreen/youtube/unseen

- Ubice često dehumanizuju svoje žrtve - rekao je zamenik okružnog tužioca okruga Santa Klara, Met Braker, koji je vodio slučaj.

Dženet je imala samo jedan način da preživi.

- Na svakom koraku, nije bila samo tiha, nije bila nasmrt uplašena do te mere da nije pričala... Nastavila je da komunicira do tačke kada je za njega postala prava osoba - rekao je on, prenosi

Dženet je rekla da je bilo teško razgovarati sa svojim otmičarem. Ali ona kaže da se prema njemu ponašala kao prema "normalnom" ljudskom biću i da je njen plan počeo da funkcioniše.

- Počeo je da mi veruje - rekla je.

Ubrzo joj je skinuo lisice i pustio je da slobodno šeta po kući, a Dženet je nastavila da gradi poverenje sa njim. Pričala mu je o svojim planovima za budućnost i ljubavi prema porodici.

Kada joj je dozvolio da gleda TV, Dženet je dobila ideju.

foto: printscreen/youtube/unseen

- Čula sam da testiraju zečeve i druge ljude na astmu. Odlučila sam da kažem da imam astmu - rekla je ona.

Rekla je svom otmičaru da će umreti bez lekova.

Pustio je na slobodu

Vlasti nisu sigurne da li je Dženetina priča o astmi dirnula njenog otmičara, ali ubrzo nakon što mu je to ispričala, ostavio ju je na uglu ulice i pustio da ode. Policija je pokupila Dženet i odvela lekaru, a ubrzo se ponovo spojila sa porodicom.

Sećala se svakog koraka koji je njen otmičar napravio nakon što ju je stavio u svoj auto, a ona je odvela policiju nazad u njegovu kuću.

- Bila je silovana, vezana. Preživeti to i prisetiti se gde su bila skretanja, koliko su bila - to je samo neverovatan čin - rekao je Braker.

Policija je zatekla Davida Montijela Kruza, tada 26-godišnjeg, kako se spremao da pobegne kada su stigli. Žanetino svedočenje na sudu pomoglo mu je da bude osuđen, a sudija je Kruza osudio na više od 100 godina zatvora.

(Kurir.rs/I.M.)