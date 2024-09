"Moja žena godinama misli da smo u braku, ni ne zna da je svadba bila lažna": Muškarac krio da se nikada nije razveo, a onda...

Venčanja su mladencima jedan od najlepših i najstresnijih dana u životu. Većina devojaka o ovom trenutku godinama razmišlja i zamišlja kako bi izgledao njen poseban dan. Međutim, život piše romane te se nekada dese situacije koje nam ne bi pale na pamet ni u snovima, ni u košmarima.

Jedan mladić je u anonimnoj ispovesti na platformi Redit opisao šta je uradio svojoj partnerki i ovo niko ne bi poželeo:

"Moja sadašnja "supruga" već pune tri godine veruje da smo mi sklopili brak u skladu sa zakonom. Upoznao sam je pre sedam godina. Sa prvom ženom se nisam rastao u dobrim odnosima, i zbog toga razvod nikada nije odrađen. Srećom, moja sadašnja "žena" je strankinja i ne zna kako izgleda legalna procedura" priča on i nastavlja:

"Doduše, pitala me je zbog čega ne treba bilo šta da potpiše, a ja sam joj slagao da to u Engleskoj nije potrebno. A drugo venčanje je bilo apsolutno magično, raskošno, baš onako kako je to moja "supruga" želela. Jedino sam se stalno znojio od nervoze jer sam se plašio da će neko saznati istinu. I taman sam pomislio da sam se posle tri godine izvukao s nemogućom stvari, a onda me je prošle nedelje nazvala bivša supruga. Psovala me je i nazvala svakakvim imenima, i pretila mi je da će sve reći mojoj "ženi". Preklinjao sam je da to ne uradi, čak sam joj i ponudio da se ovoga puta stvarno razvedemo, ali ona mi je odbrusila da je prekasno za to. Van sebe sam od nervoze prethodnih nekoliko dana i iskreno ne znam šta da radim. Ne dolazi u obzir da sve priznam "ženi" jer znam da bi me istog sekunda napustila", zaključio je muškarac.

Sasvim očekivano, svi komentari su bili negativni.

- Ti je ne zaslužuješ. Neverovatno si sebičan, manipulišeš njom i žao mi je nje - napisao je jedan od komentatora, a drugi je upitao: Da pođemo od najprostije stvari, zašto se prvo nisi razveo?

